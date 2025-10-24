NBA拓荒者主帥畢拉普斯涉賭遭逮　以名人堂球星誠信喊冤清白

▲拓荒者總教練畢拉普斯，由於涉賭風暴遭到暫時撤職。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）與邁阿密熱火後衛羅齊爾（Terry Rozier）24日驚傳涉嫌參加非法賭博活動，遭美國聯邦調查局（FBI）逮捕。根據《ESPN》報導，畢拉普斯被指涉入一場與黑手黨相關的非法撲克賭局，而目前拓荒者球團已經暫時解除畢拉普斯總教練職務。對此，畢拉普斯所屬律師發出聲明強調，不可能冒著名人堂榮譽，從事違法之事。

包括畢拉普斯、羅奇爾，以及前NBA球員瓊斯（Damon Jones），近日都在拉斯維加斯遭到逮捕，且傳出整起事件涉及數十名組織犯罪相關人士，並將分為兩案提出刑事指控，也讓涉賭風暴引發全美籃壇關注。

由於身分特殊，畢拉普斯目前已經暫時被撤下拓荒者總教練職務，其所屬律師團隊以聲明指出，「認識畢拉普斯的人都知道，他是一位有誠信的人不會作弊或欺詐他人。畢拉普斯會冒著名人堂榮譽去做聯邦政府指控的非法行徑，這是非常難以置信的事。」

目前在畢拉普斯涉賭事件爆發後，拓荒者球團也火速調整其職務，由助理教練史普利特（Tiago Splitter）暫代總教練職務，目前畢拉普斯則只能等候司法調查，且未來要重返球隊執教機率恐怕不高。