運動雲

>

NBA拓荒者主帥畢拉普斯涉賭遭逮　以名人堂球星誠信喊冤清白

▲拓荒者新任總教練畢拉普斯。（圖／CFP）

▲拓荒者總教練畢拉普斯，由於涉賭風暴遭到暫時撤職。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）與邁阿密熱火後衛羅齊爾（Terry Rozier）24日驚傳涉嫌參加非法賭博活動，遭美國聯邦調查局（FBI）逮捕。根據《ESPN》報導，畢拉普斯被指涉入一場與黑手黨相關的非法撲克賭局，而目前拓荒者球團已經暫時解除畢拉普斯總教練職務。對此，畢拉普斯所屬律師發出聲明強調，不可能冒著名人堂榮譽，從事違法之事。

包括畢拉普斯、羅奇爾，以及前NBA球員瓊斯（Damon Jones），近日都在拉斯維加斯遭到逮捕，且傳出整起事件涉及數十名組織犯罪相關人士，並將分為兩案提出刑事指控，也讓涉賭風暴引發全美籃壇關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於身分特殊，畢拉普斯目前已經暫時被撤下拓荒者總教練職務，其所屬律師團隊以聲明指出，「認識畢拉普斯的人都知道，他是一位有誠信的人不會作弊或欺詐他人。畢拉普斯會冒著名人堂榮譽去做聯邦政府指控的非法行徑，這是非常難以置信的事。」

目前在畢拉普斯涉賭事件爆發後，拓荒者球團也火速調整其職務，由助理教練史普利特（Tiago Splitter）暫代總教練職務，目前畢拉普斯則只能等候司法調查，且未來要重返球隊執教機率恐怕不高。

關鍵字： 畢拉普斯NBA拓荒者史普利特Chauncey Billups

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

測試洋將出頭天　柏萊特靠東超開幕戰優質表現加盟勇士

測試洋將出頭天　柏萊特靠東超開幕戰優質表現加盟勇士

快訊／NBA本季最強得分王誕生！　SGA轟生涯新高55分率雷霆2連勝

快訊／NBA本季最強得分王誕生！　SGA轟生涯新高55分率雷霆2連勝

畢拉普斯詐賭案驚傳涉「洩密」？　透露球隊調度擺爛讓共謀者下注

畢拉普斯詐賭案驚傳涉「洩密」？　透露球隊調度擺爛讓共謀者下注

即刻停職！畢拉普斯涉入詐賭案　前冠軍中鋒史普利特暫代主帥

即刻停職！畢拉普斯涉入詐賭案　前冠軍中鋒史普利特暫代主帥

LPGA國際皇冠盃首日　徐薇淩助世界隊逆轉勝日本並列B組第一

LPGA國際皇冠盃首日　徐薇淩助世界隊逆轉勝日本並列B組第一

超準！東京電擊16記三分彈轟炸　新北國王東超首戰主場18分慘敗

超準！東京電擊16記三分彈轟炸　新北國王東超首戰主場18分慘敗

全運會獨拿「10金」　混血女泳將韓安齊平追平賽史紀錄

全運會獨拿「10金」　混血女泳將韓安齊平追平賽史紀錄

超過1年沒比賽　拳擊女王林郁婷全運會照樣6連霸

超過1年沒比賽　拳擊女王林郁婷全運會照樣6連霸

巴林亞洲青年運動會　林立瑋、王婕菱出任中華隊掌旗官

巴林亞洲青年運動會　林立瑋、王婕菱出任中華隊掌旗官

全運會女子拳擊 　黃筱雯完勝對手摘金締造5連霸

全運會女子拳擊 　黃筱雯完勝對手摘金締造5連霸

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

熱門新聞

賭博案又多1人！NBA急發聲明　羅齊爾、畢拉普斯即刻離隊

大谷翔平把MVP改成「團隊努力」　羅伯斯感動：展現他有多了不起

前隊友瓊斯洩詹皇「非公開」出賽資訊供賭徒下注　湖人拒回應

李大浩驚嘆強權平鎮高中訓練：韓國不能再用運氣不好當輸球理由

帽子還我！藍鳥主帥施奈德隔空喊話　大谷翔平笑答：在我車庫裡！

藍鳥「全壘打夾克」繡上台灣！背後藏王建民足跡

讀者回應

﻿

熱門新聞

1賭博案又多1人！NBA急發聲明

2大谷把MVP改成「團隊努力」感動眾人

3前隊友洩詹皇非公開資訊供賭徒下注

4李大浩驚嘆強權平鎮訓練　

5藍鳥主帥施奈德向大谷隔空喊話

最新新聞

1軟銀抽中佐佐木麟太郎！王貞治親自致電

2樂天巨人派7人來台參加冬盟

3連莊又有韓援女神　三星獅吳瑞律加盟

4大谷翔平「14分鐘騷動」自拍奇葩提問樣樣來

5阿巴西的弟弟　阿比伯加盟領航猿

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【傳遞暖心力量】光復救災贈帽士官長陳保宏受邀台灣大賽G3開球

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

兄弟團隊會議後以挑戰者姿態迎戰　平野惠一：我們知道如何站起來

詹子賢關鍵開轟帶來勇氣　平野惠一：相信他在天國的爸爸會很開心

台灣棒球英雄回來了！桃機水門禮迎接

【無視地心引力】北海岸強風將瀑布吹到「一飛衝天」

【喝茫暴走哥】一拳砸爛超商冰櫃玻璃！ 店員崩潰：根本攔不住

【客運內畫面曝】司機懷疑逃票狂飆罵！挨嗆怒追下車揍學生

潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD

唐從聖談捷運踹人事件　「踹下去前，會多一些思考」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366