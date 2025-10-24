悲情！金塊戈登轟生涯新高50分還是輸　柯瑞砍42分率勇士2連勝

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士與丹佛金塊24日上演一場頂尖對決，金塊主力前鋒戈登（Aaron Gordon）寫下生涯代表作，全場三分球11投10中，狂飆生涯新高50分，但勇士「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）全場也轟下42分、6籃板、7助攻、3抄截、1阻攻，正規時間終了前強勢三分彈將比賽逼入延長，延長賽個人包辦7分，幫助勇士137比131贏球，順利拿下開季2連勝。

▲勇士柯瑞關鍵神射美技，狂轟42分率隊開季2連勝。（圖／達志影像／美聯社）

休賽季大肆補強，希望重回爭冠勁旅行列的金塊，新賽季首戰交手同樣意在西冠的灣區大軍勇士，此戰金塊戈登外線手感火燙，加上陣中王牌球星「小丑」約基奇（Nikola Jokic）掌控攻守節奏，金塊半場打完70比61領先。

但勇士下半場開始追分，雙方在末節展開激烈拉鋸，但勇士王牌神射手柯瑞再度大顯神威，決勝期連飆兩記三分球，包含正規時間終了前21.9秒的追平三分彈，讓雙方120比120進入延長賽。

延長賽柯瑞維持火燙手感，開局就是三分彈破網，最後關頭又是上籃建功，加上關鍵兩罰穩住勝果，最終幫助勇士6分之差在延長賽勝出，喜迎開季2連勝。

新賽季開幕戰輸球的金塊，戈登無疑成為最大「悲劇英雄」，此戰他寫下生涯代表作，全場狂轟生涯新高50分，包含驚人的三分球11投10中外帶8籃板，約基奇21分、13籃板、10助攻，主控莫瑞（Jamal Murray）25分、10助攻、3抄截，但球隊仍飲恨吞敗。

勇奪開季2連勝的勇士方面，柯瑞全場42分、6籃板、7助攻、3抄截、1阻攻再度寫下神奇一役，全隊共7人得分上雙也是獲勝主因，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）此戰也有21分、5籃板、6助攻演出。

▲金塊戈登狂轟生涯新高50分仍輸球，堪稱今日最大「悲劇英雄」。（圖／達志影像／美聯社）