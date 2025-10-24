運動雲

新北中信特攻主場開幕周　JJUBI、金渡兒應援初亮相

▲特攻主場開幕周，兩大韓援JJUBI、金渡兒應援初亮相。（圖／特攻提供）

▲特攻主場開幕周，兩大韓援JJUBI、金渡兒應援初亮相。（圖／特攻提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃新北中信特攻10月25日、26日，在新北市新莊體育館進行主場開幕戰！先前中信特攻球團已宣布，場館座位進行部分優化調整，並新增多項觀賽體驗，讓球迷能以更舒適、更熱血的方式應援，邀請所有線人們一起進場「Run And Dunk 衝擊」。兩大韓援JJUBI、金渡兒也將在新莊體育館初登板亮相應援。

「Run And Dunk 衝擊」開幕主題周登場，上一季廣受好評的「衝電樂園」將再度升級，全新推出大小朋友都喜愛的「Flash Carnival Game－滾球遊戲、飛向籃筐」和「Switch 遊戲區」，原有的「特務拍貼機」和「Play with Thunder 氣墊區」也會持續開放。

10月25日，最熱鬧的「FUN電遊行」將由啦啦隊女孩－Passion Sisters、特攻吉祥物－Thunder、台灣人壽吉祥物－阿龍和驚喜嘉賓一起在「特攻基地」遊行，還有限量小禮物和特別表演等著大家！10月26日則是由「哇哈哈劇團」帶來全新親子舞台劇－「出發！一起冒險吧！」邀請小線人們一起來冒險！

▲特攻主場開幕周，兩大韓援JJUBI、金渡兒應援初亮相。（圖／特攻提供）

在上一賽季榮獲「年度啦啦隊」殊榮的Passion Sisters，開幕周應援陣容再提升，JJUBI、金渡兒將在新莊體育館初登板亮相，與少鹽、沛婕、怡琪、牛奶、芊芊、璇璇、瑄和WENDY一起為特務軍團全力應援！兩日賽後，中信特攻也將分別舉行PS女孩與特攻全隊球員簽名會，10月26日則邀請到最可愛的小太陽「暖暖」來到球場，為賽事開球！

開幕周兩天購票進場，可獲得限量的特攻專屬應援道具「衝擊勝利應援長巾」及「袋走勝利網布袋」，兩天的長巾款式不同

中信特攻本季也推出更豐富的周邊商品選擇，包含首度推出的「特攻PS女孩」周邊、全新設計球衣、雙面練習衣、帽T、球員背號T等熱門單品， 更推出中信特攻最受歡迎的吉祥物「Thunder烤雞店系列服飾」，邀請線人們和李沛澄、林任鴻一起穿上「烤雞店專屬制服」，為場上特攻大力應援！

新北中信特攻籃球隊以美國緝毒局（Drug Enforcement Administration）的縮寫”DEA”作為隊名，宣示「反毒」為球隊核心理念，希望透過籃球運動的熱血正能量，獲得更多年輕族群支持，幫助年輕學子培養良好的運動習慣，降低接觸毒品的風險。

結合體育與反毒教育的理念獲得「捷醫國際生物科技股份有限公司」及「聯達資訊股份有限公司」的認同與支持，開幕周兩日分別各邀請500名學童到新莊體育館觀看球賽，並將參觀「中國信託反毒教育基金會」攤位，認識毒品帶來的危害、避免誤觸毒品陷阱。在賽訓之餘，新北中信特攻將持續深入校園推廣籃球運動及反毒教育，也歡迎企業團體共襄盛舉，一同為下一代的未來努力！

▲特攻主場開幕周，兩大韓援JJUBI、金渡兒應援初亮相。（圖／特攻提供）

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

