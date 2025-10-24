運動雲

快訊／NBA史上第一人！　金塊戈登寫50分「悲情神紀錄」

記者杜奕君／綜合報導

丹佛金塊24日在2025-26賽季球隊開幕戰，經歷延長賽苦戰後以131比137不敵金州勇士，苦吞本季首敗。此戰金塊主力前鋒戈登（Aaron Gordon）寫下生涯代表作，全場三分球11投10中，狂飆生涯新高50分外帶8籃板、2助攻、1阻攻，且全場三分球寫下「11投10中」驚人之舉。戈登也成為NBA史上首位單場50分且至少投進10顆三分球，且三分球命中率突破9成好手。

過往向來以野獸派扣籃聞名，戈登在轉戰金塊後逐漸找到個人定位，也如願幫助金塊隊史首冠殊榮。

但本季開幕戰，戈登展現驚人外線火力，全場三分球11投10中，甚至比下同場較勁的勇士史上最佳神射手「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry），戈登全場21投17中，拿下個人職業生涯新高的50分外帶8籃板、2助攻、1阻攻，個人表現近乎完美。

戈登也成為聯盟史上首位單場拿下50分，且三分球命中率超過9成，還能投進10顆三分球的球員，唯一美中不足的只有這場紀錄之夜，戈登與金塊最終以輸球飲恨收場。

值得一提的是，NBA過去能夠單場拿下50分，且至少命中10記三分球，還能保持最高外線命中率（三分球13投11中，命中率84.6%）的球員不是別人，正是此戰戈登的對手柯瑞。

柯瑞雖然紀錄遭到戈登超越，但全場仍飆出42分、6籃板、7助攻、3抄截、1阻攻，並率領勇士戰勝金塊，勇奪開季2連勝。

另外，戈登也成為史上第4位，能夠單場三分球「11投10中」的球員，過去包括湯普森（Klay Thompson）、肯納德（Luke Kennard）以及勞森（Ty Lawson）都曾寫下此紀錄，當時勞森還是單場前10次三分球出手，全數順利破網命中。

▲金塊戈登、雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊戈登轟下生涯新高50分，還寫下NBA史上首見神紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA戈登50分金塊Aaron Gordon

【棍棒狂K狠戳】旗山碗粿名店爆虐貓！鐵門慘遭蛋洗　3小貓現況曝

