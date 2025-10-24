運動雲

開季強勢5連勝　台中連莊本周挑戰首度南北征戰

▲聯盟目前得分王施琅、台中連莊隊長張昀亮、台中連莊喜迎5連勝。（圖／台中連莊提供）

▲台中連莊喜迎5連勝。（圖／台中連莊提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣職業排球聯賽（TPVL）本週進入第四週例行賽，台中連莊將展開連續兩天的客場賽程，分別前往台南和台北挑戰不同對手。週六（25日）球隊首次造訪成功大學體育館，對決台鋼天鷹；隔天（26日）則北上天母體育館，迎戰台北伊斯特。隊長張昀亮受訪時表示，「南北移動時間很長，大家會自行調整，利用途中時間恢復和休息。」

開季以來，台中連莊表現強勢，已經取得五連勝。球隊在開幕戰客場以3比0戰勝台北伊斯特，接著在主場連續兩周擊敗桃園雲豹飛將和台鋼天鷹，目前以全勝戰績暫居聯盟第一，展現出團隊默契與穩定實力。

根據TPVL賽程安排，本季每隊將進行48場例行賽。對於漫長賽季和外界關注，張昀亮認為連勝並不會讓球隊自滿或感到壓力，他強調，「賽季很長，比賽難免有輸贏，最重要的是時刻做好準備，專注每場比賽。」

▲台中連莊隊長張昀亮、。（圖／台中連莊提供）

▲台中連莊隊長張昀亮、。（圖／台中連莊提供）

上週因全國運動會排球項目舉行，職業聯賽暫停一周。張昀亮透露，球員們並未因此鬆懈，反而把握空檔積極訓練，進行重訓與傷勢治療，確保身體和狀態維持最佳。

本週首度面臨「一南一北」連續客場挑戰，張昀亮坦言這是球季以來首次長途奔波，但全隊都會善用移動時間休息，力求以最佳狀態投入比賽。

台中連莊預計在10月25日（周六）晚間6點半作客成功大學體育館迎戰台鋼天鷹，10月26日（週日）晚間6點半則在天母體育館對上台北伊斯特。球隊希望延續連勝氣勢，展現經過休賽週後更成熟的競技風貌，期待再創佳績。

▲聯盟目前得分王施琅。（圖／台中連莊提供）

▲聯盟目前得分王施琅。（圖／台中連莊提供）

【崩潰了QQ】文大生風雨狂揮壞傘　結果下秒傘被風吹走

