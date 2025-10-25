運動雲

籃網末節落後22分差點大逆襲　騎士「蜘蛛人」米歇爾轟35分領勝

記者杜奕君／綜合報導

本季持續重建的布魯克林籃網，25日迎戰東區強敵克里夫蘭騎士，籃網此戰末節一度陷入22分大幅落後下，靠著主力砍將湯瑪斯（Cam Thomas）單打秀，全場狂砍33分，加上休賽季加盟的小波特（Michael Porter Jr.）也打出轉隊代表作轟31分，一度看見贏球曙光，但騎士王牌球星「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）砍下35分、5助攻、3抄截，幫助騎士131比124鎖住勝果。

▲騎士米歇爾、籃網湯瑪斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士米歇爾狂轟35分領軍奪得開季首勝。（圖／達志影像／美聯社）

開季首戰都苦吞敗仗的騎士、籃網今日交鋒，雙方陣營都要爭取本季開胡首勝。騎士先發陣容開賽進攻火力兇猛，上半場打完取得63比51的雙位數領先優勢。

第3節騎士更是團隊火力大爆發，單節灌進45分之多，也將領先幅度一口氣擴大來到22分之多，讓主場籃網軍團是灰頭土臉。

但籃網拒絕俯首稱臣，本季轉隊而來的小波特遠投近切無往不利，加上球隊得分王湯瑪斯不斷飆分，籃網在比賽剩下3分48秒時，一度追到僅剩1分落後，但騎士先靠艾倫（Jarrett Allen）單打得手，隨後團隊又是連續罰球命中穩住軍心，最終騎士就以7分之差勝出。

騎士全場以一哥米歇爾砍下35分、5助攻、3抄截最佳，艾倫22分、7籃板、4助攻、2抄截，射手梅里歐（Sam Merrill）單場三分球10投6中，也有22分、5助攻進帳。

飲恨輸球，吞下開季2連敗的籃網方面，休賽季選擇和球團簽下「合格報價」，希望證明自我身價的湯瑪斯，此戰狂轟33分外帶9助攻，展現一哥潛能。至於剛剛加盟的小波特則打出轉隊代表作，全場攻下31分、8籃板、3助攻。

▲騎士米歇爾、籃網湯瑪斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲籃網湯瑪斯末節領軍瘋狂追分，可惜最終球隊仍吞開季2連敗。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA騎士籃網米歇爾湯瑪斯小波特Donovan MitchellCam Thomas

