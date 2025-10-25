運動雲

恐怖「斑馬」預告宰制NBA　溫班亞瑪準火鍋大三元撂倒鵜鶘

記者杜奕君／綜合報導

聖安東尼奧馬刺24日作客踢館挑戰紐奧良鵜鶘，開幕戰打出宰制級表現的「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama），今日又繳出29分、11籃板外帶9阻攻的準大三元數據，也幫助黑衫軍在延長賽以120比116撂倒鵜鶘，喜迎開季2連勝。

▲馬刺溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺溫班亞瑪開季連續兩戰繳出恐怖數據領勝。（圖／達志影像／美聯社）

開幕戰就繳出40分、15籃板優質表現，向世人宣告自己已經擺脫上季「血栓」陰影，溫班亞瑪今日作客交手鵜鶘，攻守兩端表現依舊無懈可擊，全場貢獻29分、11籃板外帶9阻攻，只差1阻攻就寫下難得一見的「火鍋大三元」數據。

雖然溫班亞瑪在延長賽吞下6犯畢業，但馬刺今日團隊戰力表現穩定，瓦塞爾（Devin Vassell）23分，上季聯盟年度新人王卡索（Stephon Castle）16分、5籃板、6助攻，替球隊捍衛最終勝利。

飲恨苦吞開季2連敗的醍醐方面，瘦身有成的「胖虎」威廉森（Zion Williamson）也持續繳出強勢表現，全場攻下27分、10籃板、7助攻、3抄截，還在溫班亞瑪頭上演出一次暴力扣籃。莫菲三世（Trey Murphy III）24分、10籃板、5助攻、3抄截，普爾（Jordan Poole）21分、4籃板、5助攻。

▲馬刺溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺溫班亞瑪克服血栓陰影後，整體表現持續亮眼。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 溫班亞瑪馬刺斑馬法國怪物.NBA威廉森胖虎Victor Wembanyama

