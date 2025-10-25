運動雲

7138人湧入高雄巨蛋挺海神　詹姆斯轟24分高喊：主場氛圍太棒

▲海神主場高雄巨蛋在開幕戰湧入7138名球迷進場支持。（圖／TPBL職籃提供）

▲海神主場高雄巨蛋在開幕戰湧入7138名球迷進場支持。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊在2025-26球季主場開幕週於高雄巨蛋熱烈展開，吸引7138名球迷進場支持。高雄市長陳其邁也親臨現場參與開球儀式，為球隊助陣。海神隊本季首度啟用三名洋將輪替，詹姆斯、凱帝、崔維斯合力攻下51分，搭配本土球員輪番上陣，展現強勁戰力，最終以91比79擊退來訪的新北國王，順利在主場開幕戰拿下勝利。

本季海神隊除了戰力升級，場館也推出全新美食街，獲得球迷一致好評。此外，尊榮海景包廂首次亮相，每場限量2間、每間售價24999元，包廂享有專屬美食、限定應援TEE、迎賓小卡、賽後與海派大使合照、AQUAS STORE購物折扣、漢神百貨停車折抵、漢來美食優先預約及飯店住房優惠等多項福利。

本場比賽，海神隊在籃板及投籃命中率上都表現優於國王隊，雖然失誤偏多，但上半場最多領先15分。進入決勝節後，胡瓏貿關鍵時刻連拿5分，蘇文儒也在三分外線建功，聯手穩住戰局。

總教練費雪賽後表示，「球隊下半場曾有鬆懈，但第四節重新找回專注與防守強度，才能守住勝利。他強調團隊仍在磨合階段，所幸球員們陸續傷癒歸隊。」

詹姆斯本場貢獻全隊最高24分、6籃板、2助攻及2抄截，他表示，「主場氛圍真的很棒，謝謝大家來加油。開幕戰贏球非常開心，團隊有做到分享球，但失誤還需減少，罰球也要更穩定。」

比賽末段，國王隊將差距縮小至5分，胡瓏貿則及時發揮，連罰帶投拿下6分，與蘇文儒攜手拉開比分。胡瓏貿賽後說，「今天按照教練戰術執行，抓住快攻與大打小機會，創造更多簡單得分，幫助球隊維持領先。」

蘇文儒則認為，「最後大家都有掌握進攻機會與空檔，但命中率還有提升空間，進攻籃板被搶太多是需要改進的地方。」

▲海神詹姆斯、蘇文儒，國王李愷諺、奧帝、林彥廷。（圖／TPBL職籃提供）

▲海神洋將詹姆斯大讚主場氛圍佳。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 海神詹姆斯開幕戰高雄巨蛋票房TPBL台籃

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

