快訊／「海神詹皇」砍24分捍衛主場開幕戰勝利　賞國王難堪3連敗

▲海神詹姆斯在主場開幕戰領軍撂倒衛冕軍國王。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃持續熱戰，25日「南霸天」高雄全家海神迎接本季自家主場開幕戰，對手則是衛冕軍新北國王。上周在主場例行賽苦吞2連敗的國王，此戰仍面臨苦戰，主控林書緯此戰高掛免戰牌情況下，一路處於挨打狀況，最終海神在詹姆斯砍下24分情況下，以 91比79拿下主場開幕戰勝利，也是近期2連勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國王林書緯高掛免戰牌，此戰後場靠李愷諺撐場。（圖／TPBL職籃提供）

此戰開賽海神就火力全開，在詹姆斯傷癒歸隊情況下，團隊8人得分有得分紀錄，靠著詹姆斯、胡瓏貿領軍，首節就建立30比18領先。反觀國王在兩大主力林書緯、桑尼此戰都高掛免戰牌情況下，陷入落後不利局面。

不過次節海神攻勢斷電，僅能靠著洋將凱帝單打拿分，但國王同樣狀態百出，上半場打完海神仍以52比40維持雙位數超前。

下半場開打後，海神又面臨攻勢當機狀況，反觀國王小將林彥廷單節獨拿8分，幫助球隊3節打完追到僅3分差。

所幸海神末節總算找回節奏，詹姆斯快攻切入得手，又讓球隊回到72比61領先。但隨後國王再度利用海神失誤不斷，終場前4分7秒又追到僅5分落後。

▲林彥廷第3節一度幫國王追近比分。（圖／TPBL職籃提供）

海神此時由胡瓏貿強勢切入穩住陣腳，加上國王林彥廷6犯離場，海神又拉開10分超前，隨後海神蘇文儒又是三分球破網，加上胡瓏貿又是兩罰俱中，海神最終就以91比79捍衛主場開幕戰勝利，也賞給海神近期3連敗。

海神全場以詹姆斯24分、6籃板、2抄截最佳，凱帝17分、12籃板，蘇文儒拿下13分、5籃板、2抄截，胡瓏貿11、3抄截。

國王全場則以奧帝20分、9籃板、2抄截最佳，沃許本16分、8籃板、2抄截，李愷諺12分、4籃板、4助攻、4抄截，林彥廷10分、2籃板、4助攻進帳。

▲海神蘇文儒此戰穩定貢獻13分。（圖／TPBL職籃提供）