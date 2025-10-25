運動雲

>

徐薇淩攜手韓德森強勢出擊　LPGA國際皇冠盃晉級4強

▲台灣高球好手徐薇淩，幫助世界隊在LPGA國際皇冠盃晉級4強。（圖／昊昭顧問有限公司提供）

▲台灣高球好手徐薇淩，幫助世界隊在LPGA國際皇冠盃晉級4強。（圖／昊昭顧問有限公司提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

LPGA 2025國際皇冠盃（Hanwha LIFEPLUS International Crown）今天展開小組賽最後一天賽事，世界隊與瑞典隊正面交鋒。徐薇淩與韓德森（Brooke Henderson）連續第三天搭檔，展現絕佳默契，兩人在前14洞就以領先4洞、剩3洞的成績提前擊敗瑞典組合莎格史壯（Madelene Sagstrom）、林德布拉德（Ingrid Lindblad），成功為世界隊拿下寶貴1分。

本場比賽一開始，徐薇淩就在第1洞抓下小鳥，率先替世界隊取得領先。雖然第4洞一度被瑞典追平，但徐薇淩和Henderson隨後在第8、9和13洞再度憑藉小鳥拉開差距，第14洞穩穩保Par後直接終結比賽。即使世界隊另一組高寶璟和胡爾未能取勝，總積分仍以4分穩坐B組榜首，順利晉級四強，明天將與A組第2的澳洲隊爭奪決賽門票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後，徐薇淩受訪時表示，今天的整體表現相當理想。「第一回合開球狀況不是很好，昨天有明顯改善，今天則是各方面都很穩定。」她也特別提到，第1、6、9洞的推桿發揮出色，讓自己更有信心迎接最後階段的賽事。

值得注意的是，皇冠盃四強賽賽制將有所不同，每隊需各派兩名選手進行一對一單人對抗賽，另外兩人則組隊參加四人兩球賽，選手將輪流擊打一顆球。世界隊預計由韓德森和胡爾（Charley Hull）出戰單人賽，徐薇淩則會與高寶璟搭檔出擊團體賽。另一組四強對決則是A組第1的美國隊將碰上B組第2的日本隊。

▲台灣高球好手徐薇淩，幫助世界隊在LPGA國際皇冠盃晉級4強。（圖／昊昭顧問有限公司提供）

關鍵字： 徐薇淩LPGA皇冠盃高爾夫高球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／「海神詹皇」砍24分捍衛主場開幕戰勝利　賞國王難堪3連敗

快訊／「海神詹皇」砍24分捍衛主場開幕戰勝利　賞國王難堪3連敗

湖人金童秀！　唐西奇轟49分11籃板8助攻領軍痛宰灰狼

湖人金童秀！　唐西奇轟49分11籃板8助攻領軍痛宰灰狼

「咖哩大神」柯瑞轟35分白搭　勇士慘輸20分吞開季至今最慘敗

「咖哩大神」柯瑞轟35分白搭　勇士慘輸20分吞開季至今最慘敗

恐怖「斑馬」預告宰制NBA　溫班亞瑪準火鍋大三元撂倒鵜鶘

恐怖「斑馬」預告宰制NBA　溫班亞瑪準火鍋大三元撂倒鵜鶘

籃網末節落後22分差點大逆襲　騎士「蜘蛛人」米歇爾轟35分領勝

籃網末節落後22分差點大逆襲　騎士「蜘蛛人」米歇爾轟35分領勝

NBA陷賭球風暴　綠衫軍砍將兼工會副主席布朗：球員沒受保護

NBA陷賭球風暴　綠衫軍砍將兼工會副主席布朗：球員沒受保護

NBA「賭球風暴」籠罩　聯盟主席席爾瓦：心裡很不安

NBA「賭球風暴」籠罩　聯盟主席席爾瓦：心裡很不安

開季強勢5連勝　台中連莊本周挑戰首度南北征戰

開季強勢5連勝　台中連莊本周挑戰首度南北征戰

高雄全家海神主場開幕周　港都學生銅板價進巨蛋

高雄全家海神主場開幕周　港都學生銅板價進巨蛋

新北中信特攻主場開幕周　JJUBI、金渡兒應援初亮相

新北中信特攻主場開幕周　JJUBI、金渡兒應援初亮相

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

熱門新聞

大谷翔平世界大賽首轟難救道奇　牛棚崩盤4比11不敵藍鳥

史奈爾季後賽生涯最慘先發　藍鳥迷對大谷翔平狂吼：我們不需要你

台灣大賽26日G4先發投手出爐　兄弟羅戈對決桃猿威能帝

大谷翔平藍鳥主場噓聲中燦笑登場　遭三振全場歡呼掀「音浪」

道奇牛棚左投因家務事缺席世界大賽　總裁：這件事遠比棒球重要

真美子甜笑現身多倫多　白襯衫馬尾造型入鏡「道奇大嫂團」合照

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平世界大賽首轟難救道奇

2藍鳥迷對大谷翔平狂吼：我們不需要你

3台灣大賽26日G4先發投手出爐

4大谷翔平世界大賽首打席遭三振

5道奇牛棚左投因家務事缺席世界大賽

最新新聞

1飛克猛繳大三元　特攻奪開季2連勝

2海神開幕戰票紅盤　7138人高雄巨蛋力挺

3徐薇淩強勢出擊　LPGA皇冠盃闖4強

4海神捍衛主場開幕戰勝利　賞國王3連敗

5唐西奇轟49分　湖人喜迎本季首勝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【最佳表情包】JJUBI轉身見荷律在調皮無奈翻白眼XD

【大寫的問號】場上突然蹦出台語 邊荷律直接懵成表情包XD

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

詹子賢關鍵開轟帶來勇氣　平野惠一：相信他在天國的爸爸會很開心

【傳遞暖心力量】光復救災贈帽士官長陳保宏受邀台灣大賽G3開球

【天選之人】教宗親抱「台灣嫩嬰」祝福　網友暖喊：孩子一生有福

【驚險一瞬】嘉義女騎士闖平交道！撞斷桿刮傷「栩悅號」　險沒命又傷荷包

范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」

周深突唱〈愛的供養〉　楊冪在台下「狂喊卡」

【療癒系神奇寶貝上線】萌弟見爸情緒低落　探頭關心+拍肩安慰
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366