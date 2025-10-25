徐薇淩攜手韓德森強勢出擊　LPGA國際皇冠盃晉級4強

▲台灣高球好手徐薇淩，幫助世界隊在LPGA國際皇冠盃晉級4強。（圖／昊昭顧問有限公司提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

LPGA 2025國際皇冠盃（Hanwha LIFEPLUS International Crown）今天展開小組賽最後一天賽事，世界隊與瑞典隊正面交鋒。徐薇淩與韓德森（Brooke Henderson）連續第三天搭檔，展現絕佳默契，兩人在前14洞就以領先4洞、剩3洞的成績提前擊敗瑞典組合莎格史壯（Madelene Sagstrom）、林德布拉德（Ingrid Lindblad），成功為世界隊拿下寶貴1分。

本場比賽一開始，徐薇淩就在第1洞抓下小鳥，率先替世界隊取得領先。雖然第4洞一度被瑞典追平，但徐薇淩和Henderson隨後在第8、9和13洞再度憑藉小鳥拉開差距，第14洞穩穩保Par後直接終結比賽。即使世界隊另一組高寶璟和胡爾未能取勝，總積分仍以4分穩坐B組榜首，順利晉級四強，明天將與A組第2的澳洲隊爭奪決賽門票。

賽後，徐薇淩受訪時表示，今天的整體表現相當理想。「第一回合開球狀況不是很好，昨天有明顯改善，今天則是各方面都很穩定。」她也特別提到，第1、6、9洞的推桿發揮出色，讓自己更有信心迎接最後階段的賽事。

值得注意的是，皇冠盃四強賽賽制將有所不同，每隊需各派兩名選手進行一對一單人對抗賽，另外兩人則組隊參加四人兩球賽，選手將輪流擊打一顆球。世界隊預計由韓德森和胡爾（Charley Hull）出戰單人賽，徐薇淩則會與高寶璟搭檔出擊團體賽。另一組四強對決則是A組第1的美國隊將碰上B組第2的日本隊。