運動雲

>

徐薇淩助世界隊勇奪LPGA皇冠盃季軍　澳洲隊3比0橫掃美國封王

▲台灣高球好手徐薇淩助世界隊勇奪LPGA皇冠盃季軍。（圖／昊昭顧問有限公司提供，下圖同）

▲台灣高球好手徐薇淩助世界隊勇奪LPGA皇冠盃季軍。（圖／昊昭顧問有限公司提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

LPGA 2025國際皇冠盃（Hanwha LIFEPLUS International Crown）今日落幕，徐薇淩所屬的世界隊在季軍賽以2比1擊敗日本隊，成功奪下第三名。冠軍戰部分，澳洲隊則展現強勢實力，以3比0橫掃美國隊，順利抱回皇冠盃。徐薇淩也期許台灣高爾夫實力能持續提升，有朝一日能以國家隊身份再度重返國際皇冠盃舞台。

上午4強賽，世界隊與澳洲隊展開激烈對決。Charley Hull在個人賽為世界隊搶下1分，但韓德森（Brooke Henderson）遭澳洲好手李伊（Minjee Lee）逆轉，雙方前兩場分別取得1分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

決勝的四人兩球賽由徐薇淩和高寶璟搭檔，世界隊一度領先，首洞就抓下小鳥，第7、8洞再連續得分。不過澳洲隊在第11及18洞力挽狂瀾，將比數扳平。延長賽時，雙方在第10洞打平，第11洞世界隊失誤吞下柏忌，無緣晉級冠軍戰。

下午季軍賽，世界隊調整陣容後表現回穩。胡爾（Charley Hul）l擊敗古江彩佳，高寶璟也在個人賽力退竹田麗央。徐薇淩與韓德森搭檔四人兩球賽雖然落後，但靠著個人賽的積分，世界隊最終以2比1戰勝日本隊，拿下季軍。

賽後，徐薇淩坦言對於4強賽失利感到遺憾，「真的很可惜，我們有很多很好的機會，但都沒能把握，但我認為，自己已經打得很不錯也盡力了。」

她也透露，連續多輪比賽讓體力消耗嚴重，影響了專注度。不過回顧整個賽事，她表示很享受與世界頂尖球員較勁的經驗，「每一洞的緊張度很高，所以執行力要非常確實，這部分我學到很多，希望未來能應用在比賽中，如果專注度夠，我相信成績不會太差。」

本屆皇冠盃台灣僅有徐薇淩一人參賽，她期許未來台灣高爾夫實力能持續提升，有朝一日能以國家隊身份再度重返國際皇冠盃舞台。

▲台灣高球好手徐薇淩助世界隊勇奪LPGA皇冠盃季軍。（圖／昊昭顧問有限公司提供，下圖同）

關鍵字： 徐薇淩LPGA皇冠盃高爾夫高球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

綠衫軍最大危機！砍將布朗轟41分無用　塞爾提克開季苦吞3連敗

綠衫軍最大危機！砍將布朗轟41分無用　塞爾提克開季苦吞3連敗

2025臺灣KOM太平洋經典賽27日登場　22國菁英選手較勁

2025臺灣KOM太平洋經典賽27日登場　22國菁英選手較勁

「最帥洋將」飛克主場開幕戰猛繳大三元　特攻奪開季2連勝

「最帥洋將」飛克主場開幕戰猛繳大三元　特攻奪開季2連勝

7138人湧入高雄巨蛋挺海神　詹姆斯轟24分高喊：主場氛圍太棒

7138人湧入高雄巨蛋挺海神　詹姆斯轟24分高喊：主場氛圍太棒

徐薇淩攜手韓德森強勢出擊　LPGA國際皇冠盃晉級4強

徐薇淩攜手韓德森強勢出擊　LPGA國際皇冠盃晉級4強

快訊／「海神詹皇」砍24分捍衛主場開幕戰勝利　賞國王難堪3連敗

快訊／「海神詹皇」砍24分捍衛主場開幕戰勝利　賞國王難堪3連敗

湖人金童秀！　唐西奇轟49分11籃板8助攻領軍痛宰灰狼

湖人金童秀！　唐西奇轟49分11籃板8助攻領軍痛宰灰狼

「咖哩大神」柯瑞轟35分白搭　勇士慘輸20分吞開季至今最慘敗

「咖哩大神」柯瑞轟35分白搭　勇士慘輸20分吞開季至今最慘敗

恐怖「斑馬」預告宰制NBA　溫班亞瑪準火鍋大三元撂倒鵜鶘

恐怖「斑馬」預告宰制NBA　溫班亞瑪準火鍋大三元撂倒鵜鶘

籃網末節落後22分差點大逆襲　騎士「蜘蛛人」米歇爾轟35分領勝

籃網末節落後22分差點大逆襲　騎士「蜘蛛人」米歇爾轟35分領勝

【殭屍搭手扶梯超爆笑】差點摔跤還提星巴克XD

熱門新聞

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

洛城部落格批藍鳥牛棚致命問題！　世界大賽兩戰崩盤成最大隱憂

藍鳥高度警戒G4登板的大谷　教頭曝搶勝關鍵：儘早讓道奇先發退場

道奇返洛杉磯包機嚴重延誤　羅伯斯：不知是不是「刻意安排」

「完全聽懂」藍鳥迷的嘲諷　大谷翔平笑：太太非常喜歡那口號

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山本由伸完投壓制藍鳥　賽後暖舉被讚翻

2朗希「土下座」致敬山本　球迷笑翻

3洛城部落格批藍鳥牛棚致命問題

4藍鳥高度警戒大谷　教頭曝搶勝關鍵

5道奇包機延誤　羅伯斯苦笑回應

最新新聞

1U19籃球聯盟小將　目標挑戰JHBL

2湖人新王牌　鄉村曼巴里夫斯轟51分

3中職頒獎典禮南台灣限量816席

4灰狼主場開幕戰奪勝　王牌蟻人傷退

5歐尼爾訂製553萬豪車運輸中消失

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

籃籃賽後繞大巨蛋三圈　兌現當初樂天晉級的承諾

【說到做到！】籃籃賽後繞大巨蛋三圈！為了樂天晉級信守承諾

【最佳表情包】JJUBI轉身見荷律在調皮無奈翻白眼XD

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

【不給糖就妨礙公務？】警察超寵萌娃！萬聖節樂呵呵從口袋掏糖送小朋友

【月老慌了】沒人告訴我萬聖節出差 會遇到狂熱信徒啊!!!

【獨享冷氣！】男闖ATM「打地舖睡覺」還將自動門反鎖

楊祐寧送別71歲父　Junior心疼：他辛苦了

【互動暖哭】湘荷太喜歡多慧姐姐 小奶音委屈喊：捨不得他們回家QQ
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366