徐薇淩助世界隊勇奪LPGA皇冠盃季軍　澳洲隊3比0橫掃美國封王

▲台灣高球好手徐薇淩助世界隊勇奪LPGA皇冠盃季軍。（圖／昊昭顧問有限公司提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

LPGA 2025國際皇冠盃（Hanwha LIFEPLUS International Crown）今日落幕，徐薇淩所屬的世界隊在季軍賽以2比1擊敗日本隊，成功奪下第三名。冠軍戰部分，澳洲隊則展現強勢實力，以3比0橫掃美國隊，順利抱回皇冠盃。徐薇淩也期許台灣高爾夫實力能持續提升，有朝一日能以國家隊身份再度重返國際皇冠盃舞台。

上午4強賽，世界隊與澳洲隊展開激烈對決。Charley Hull在個人賽為世界隊搶下1分，但韓德森（Brooke Henderson）遭澳洲好手李伊（Minjee Lee）逆轉，雙方前兩場分別取得1分。

決勝的四人兩球賽由徐薇淩和高寶璟搭檔，世界隊一度領先，首洞就抓下小鳥，第7、8洞再連續得分。不過澳洲隊在第11及18洞力挽狂瀾，將比數扳平。延長賽時，雙方在第10洞打平，第11洞世界隊失誤吞下柏忌，無緣晉級冠軍戰。

下午季軍賽，世界隊調整陣容後表現回穩。胡爾（Charley Hul）l擊敗古江彩佳，高寶璟也在個人賽力退竹田麗央。徐薇淩與韓德森搭檔四人兩球賽雖然落後，但靠著個人賽的積分，世界隊最終以2比1戰勝日本隊，拿下季軍。

賽後，徐薇淩坦言對於4強賽失利感到遺憾，「真的很可惜，我們有很多很好的機會，但都沒能把握，但我認為，自己已經打得很不錯也盡力了。」

她也透露，連續多輪比賽讓體力消耗嚴重，影響了專注度。不過回顧整個賽事，她表示很享受與世界頂尖球員較勁的經驗，「每一洞的緊張度很高，所以執行力要非常確實，這部分我學到很多，希望未來能應用在比賽中，如果專注度夠，我相信成績不會太差。」

本屆皇冠盃台灣僅有徐薇淩一人參賽，她期許未來台灣高爾夫實力能持續提升，有朝一日能以國家隊身份再度重返國際皇冠盃舞台。