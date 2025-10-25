運動雲

「最帥洋將」飛克主場開幕戰猛繳大三元　特攻奪開季2連勝

▲特攻飛克、阿巴西，戰神洛夫頓。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻飛克在主場開幕戰拿下大三元數據，也幫助球隊奪勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

本季被視為TPBL職籃爭冠大熱門的新北中信特攻，25日迎接主場開幕戰，對手則是台北台新戰神，特攻展現「閃電軍團」本色，全隊共5人得分達雙位數，「最帥洋將」飛克攻下13分、11籃板、10助攻、3抄截的「大三元」數據，內馬則有全隊最高16分，阿巴西、馬可各拿15分，最終特攻91比78贏球，拿下開季2連勝。

開季首戰都順利贏球的特攻、戰神今日交鋒，特攻內線悍將馬可此戰終於上陣，讓團隊戰力更加傲人。開賽特攻就靠著飛克、馬可領軍出擊，首節就取得35比28領先優勢。

次節特攻整體攻勢雖然不如首節旺盛，但包括阿巴西、謝亞軒以及黃泓瀚等本土戰力，都能適時做出貢獻，也讓特攻半場打完以58比48取得雙位數領先。

▲特攻飛克、阿巴西，戰神洛夫頓。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻「黑豹」阿巴西砍下15分，獲得球團票選為單場MVP。（圖／TPBL職籃提供）

下半場開打後，特攻持續由馬可、阿巴西內外串連，反觀戰神攻勢則呈現熄火，上半場表現最亮眼的基德、洛夫頓都遭到壓制，戰神單節團隊得分僅有15分情況下，落後持續遭到擴大。

末節兩隊進攻端都呈現當機，戰神團隊15分當中，更有11分是由洛夫頓所拿下。特攻雖然單節也僅有12分進帳，但團隊小組配合在決勝期仍發揮功效，最終就以13分之差喜迎主場開幕戰勝利。

特攻此戰以內馬的16分、8籃板、2阻攻最佳，馬可15分、10籃板、2阻攻，阿巴西15分、4籃板、2助攻、3抄截，飛克則有13分、11籃板、10助攻、3抄截的「大三元」演出。

吞下本季首敗的戰神方面，開幕戰狂轟41分技驚四座的洛夫頓，此戰雖仍有全隊最高25分外帶6籃板、4助攻，但全場26次出手僅命中8球，命中率僅30.8％。另一名洋將基德20分則全在上半場所拿下，本土球員以雷蒙恩的7分、3籃板、2抄截最佳。

▲特攻飛克、阿巴西，戰神洛夫頓。（圖／TPBL職籃提供）

▲戰神當家砍將洛夫頓，此戰命中率低迷。（圖／TPBL職籃提供）

大谷翔平世界大賽首轟難救道奇　牛棚崩盤4比11不敵藍鳥

史奈爾季後賽生涯最慘先發　藍鳥迷對大谷翔平狂吼：我們不需要你

台灣大賽26日G4先發投手出爐　兄弟羅戈對決桃猿威能帝

大谷翔平藍鳥主場噓聲中燦笑登場　遭三振全場歡呼掀「音浪」

道奇牛棚左投因家務事缺席世界大賽　總裁：這件事遠比棒球重要

真美子甜笑現身多倫多　白襯衫馬尾造型入鏡「道奇大嫂團」合照

﻿

