搭戴培峰更安定？古林睿煬笑回「好吵」　加碼曝與陳念琴約吃飯

古林睿煬與戴培峰都是投捕搭檔「青梅竹馬」，此次一起入選經典賽集訓，都談到期待在最高舞台搭檔，迎戰各國強敵。古林睿煬把握在國訓中心集訓的時光，與「跨界」好友拳擊好手有很多互動，留下回憶。

古林睿煬表示，這次是他第一次到中心練習，感受到各方面的照顧，「這週練習很開心，可以跟厲害的選手有交流，對我來說很有幫助。」他也提到，已經很久沒有和以前的對手、隊友，以同一種語言的隊伍一起訓練，「真的是非常開心。」

談到與平鎮高中同學再度相聚，古林睿煬提到戴培峰、江坤宇等人，透露大家只要有空就會聚在一起。他說，能穿上台灣球衣、代表台灣出賽，是每個人的夢想，這次剛好一起入選國家隊「很好玩」，也會想起小時候很鬧、很好笑的回憶，但如今大家都變得成熟且有實力，他也很期待隊友們的表現。

古林睿煬也分享，集訓期間在中心與拳擊好手陳念琴有不少互動，「我們都在中心，很享受在這裡一切，都會訊息她一起吃飯，我會問她在中心的狀況。」在緊湊備戰之餘，也留下難得的集訓回憶。

對於此次目標，古林睿煬表示希望能取得最高榮耀、盡全力表現，同時也給自己一個課題：接受最後結果、無論好壞。他說，準備越多就越能接受結果，「百分百投入之後，坦然面對結果。」而談到自身曾有傷勢狀況，古林也表示會相對保守一點，「我有點小心翼翼，不要有壓力，自然去表現就好。」

身為投捕搭檔，古林睿煬也提到和戴培峰私下互動，兩人甚至滑到高中紀錄片，不自覺回到高中狀態。他直言若今年有機會一起搭檔很期待，「很期待我們共同聯手對抗各國很強的戰力，看會有如何的表現。」被問到與熟悉捕手一起是否更有安定感，他則笑回「沒有沒有、好吵。」

戴培峰也說，和國小、國中一路一起打球的隊友能一起站上WBC舞台很難得，如果能在比賽中有所表現，會是完成夢想的重要一刻；他也提到不只古林，像王博玄、宋晟睿、江坤宇等人若能同場出賽也令人期待。此外，戴培峰指出多數投手在中職都曾交手算熟悉，但旅外投手較少接觸，這幾天有稍微聊過，也看過他們比賽，「實際接牛棚才能感受投球節奏。」

