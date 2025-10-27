綠衫軍最大危機！砍將布朗轟41分無用　塞爾提克開季苦吞3連敗

記者杜奕君／綜合報導

東區傳統勁旅波士頓塞爾提克本季在頭號主將坦圖（Jayson Tatum）面臨阿基里斯腱傷勢無法上陣情況下，開季面臨最大危機！27日作客交手底特律活塞，即便綠衫軍當家砍將布朗（Jaylen Brown）狂轟全場最高41分外帶6籃板、4助攻，但地主活塞卻有3人得分突破20分大關，包含一哥康寧漢（Cade Cunningham）25分、3籃板、8助攻領軍下，活塞119比113贏球，賞給塞爾提克開季難堪3連敗。

▲塞爾提克布朗狂轟41分無用，球隊仍苦吞開季3連敗。（圖／達志影像／美聯社）

此戰綠衫軍作客汽車城，開賽塞爾提克就靠布朗與上季「年度最佳第六人」普里查德（Payton Pritchard）單節各有10分進帳，一度手握多達17分領先優勢。

但隨後活塞展開猛烈反撲，主力前鋒哈里斯（Tobias Harris）頻頻單打搶分，活塞在第2節團隊灌進36分，半場打完反以60比58取得領先。

下半場活塞持續擴大領先優勢，一哥康寧漢以及杜蘭（Jalen Duren）與湯普森（Ausar Thompson）都有所發揮，一度領先來到15分之多，最終就以6分之差在主場取勝，也賞給綠衫軍難堪3連敗。

此戰活塞3人得分突破20分大關，除了康寧漢25分、3籃板、8助攻外，杜蘭24分外帶18籃板，湯普森21分、12籃板、3助攻、2抄截。

開季至今仍一勝難求的綠衫軍方面，布朗全場25投12中狂轟41分外帶6籃板、4助攻，普里查德21分、10籃板、4助攻，懷特（Derrick White）15分、4籃板、3助攻、4抄截、3阻攻。

▲活塞王牌球星康寧漢領軍在主場撂倒綠衫軍。（圖／達志影像／美聯社）