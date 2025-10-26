運動雲

2025臺灣KOM太平洋經典賽27日登場　22國菁英選手較勁

▲馮俊凱周六在日本剛比完賽就特別趕回台灣參賽、義大利肢障選手Andrea Pusateri(右)來台挑戰臺灣KOM太平洋經典賽。（圖／大會提供）

▲馮俊凱周六在日本剛比完賽就特別趕回台灣參賽。（圖／宇都宮車隊提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025年台灣KOM太平洋經典賽將於明天（27日）在花蓮新天堂樂園熱血開賽，今年賽事首度選擇花東太平洋沿岸作為主戰場，全程203公里、總爬升高達2300公尺，雖然不再攻上知名的武嶺，但路線難度絲毫不減，且天候多變、風勢強勁，讓來自歐美、亞洲共22個國家或地區的精英選手賽前都充滿期待與興奮。

台灣KOM太平洋經典賽是延伸自世界知名的「KOM登山王挑戰」，過去以征服海拔3275公尺的武嶺聞名，今年則改以太平洋岸線為主軸。選手們將從花蓮新天堂樂園出發，途經台11線牛山、穿越玉長公路橫跨海岸山脈，最後折返至花蓮鹽寮，整體賽道設計展現台灣山海的壯麗景色。

本屆賽事吸引來自台灣、美國、英國、德國、日本、中國、加拿大、荷蘭、比利時、西班牙、法國、義大利、泰國、印尼、菲律賓、新加坡、馬來西亞、澳洲、韓國、保加利亞、香港與澳門等22國好手齊聚一堂。

特別的是，義大利肢障選手Andrea Pusateri也受邀參賽，他曾獲得十次義大利帕運自由車全國冠軍及世界帕運團體接力冠軍。Pusateri在賽前分享，自己年幼時因火車意外失去右腿與母親，但他始終堅持運動與創作，並以「不存在限制」的信念激勵大家。他也透露，台灣的友善氛圍和多元美食令他印象深刻，餃子更成為他的最愛。

台灣自由車代表也不缺席。剛從日本返台的「台灣一哥」馮俊凱，兩周前在全運勇奪公路賽金牌，明天將再次挑戰台灣KOM。馮俊凱曾在2021年奪下KOM總排冠軍，他表示，今年路線更偏向正統公路賽型態，對選手的調整和訓練都有幫助，儘管身體略感疲憊，仍期待新賽道帶來的各種變數。

37歲老將王胤之也將參戰，他過去在2013年獲得KOM總排第三，2016年短暫退役，2019年復出後更自組車隊積極參賽。今年還自費赴西班牙進行高地訓練。王胤之表示，新路線雖改為長距離公路賽，但爬坡依然不少，尤其玉長公路需重複攀登，戰術運用將更靈活，加上風勢影響，難度不輸過往的武嶺挑戰。

女車手方面，素人車后在雲林全運女子組個人計時公路賽奪下首面金牌後，將第二度挑戰KOM。她三年前在丈夫劉家良協助下從防護員轉型為選手，去年首度參賽就拿下女子菁英組總排第三、台灣第一。今年她信心滿滿地表示，KOM變成公路賽後，需結合經驗、戰術和臨場應變，且女子組新增衝刺和登山點，讓比賽更具挑戰性，自己也準備全力一試。

▲義大利肢障選手Andrea Pusateri(右)來台挑戰臺灣KOM太平洋經典賽。（圖／大會提供）

【醉鬧桃機】26歲男機上灌2瓶白酒還抽菸！國台英3字經辱警...這下慘了

媽祖加持主場！陳晨威轟致勝2分砲　桃猿3比1勝兄弟聽牌

「別惹那隻熊！」藍鳥巴西特勸球迷不要挑釁大谷

山本由伸完投9局壓制藍鳥　道奇炸2轟5比1扳平戰局

山本由伸連兩戰完投寫歷史　球迷狂讚：3.25億超值！

大谷與藍鳥MVP「友好互動」引熱議　賽後限動成「山本特輯」

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

