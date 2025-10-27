運動雲

灰狼主場開幕戰奪勝付出慘痛代價　王牌艾德華茲只打3分鐘傷退

記者杜奕君／綜合報導

明尼蘇達灰狼27日迎接本季主場開幕戰，雖然在明星前鋒藍道（Julius Randle）轟下31分、4籃板、6助攻，率隊以114比110贏得勝利。但灰狼王牌球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）全場僅打3分8秒，就因為腿部緊繃退場，留下5分、1籃板數據，詳細傷勢狀況還需後續評估。

灰狼此戰迎戰上季拿下東區冠軍的印第安那溜馬，但開賽主場狼軍就出現壞消息，球隊一哥艾德華茲一次快攻上籃後，出現腿筋緊繃狀況緊急退場，全場僅先發出賽3分8秒，貢獻5分、1籃板。

所幸頂替的灰狼雙能衛迪文琴佐（Donte DiVincenzo）頂住壓力，加上主力前鋒藍道也展現得分爆發力，巨塔戈貝爾（Rudy Gobert）捍衛禁區有功，最終灰狼仍以4分險勝，拿下本季主場首戰的勝利。

此戰灰狼以藍道的31分、4籃板、6助攻表現最佳，其中20分是在上半場所貢獻，迪文琴佐17分、3助攻、1抄截，戈貝爾14分、18籃板。

輸球後開季苦吞3連敗的溜馬方面，西亞卡姆（Pascal Siakam）轟下全場最高33分外帶10籃板、8助攻、3抄截，奈史密斯（Aaron Nesmith）18分、8籃板，但球隊在少了阿基里斯腱受傷的當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）後，開季至今仍是一勝難求狀況。

▲灰狼艾德華茲在主場開幕戰僅打3分鐘就傷退，所幸球隊仍順利贏球。（圖／達志影像／美聯社）

