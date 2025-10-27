將陳盈駿、李愷諺當偶像　U19籃球聯盟小將目標挺進金華校隊

運動雲

▲U12組Rangers何彥錡切入突破，此役他攻下全場最高19分、新北市埔墘國小籃球隊總教練張學坤。（圖／U19籃球聯盟提供）

▲U12組Rangers何彥錡切入突破，此役他攻下全場最高19分。（圖／U19籃球聯盟提供）

記者杜奕君／綜合報導

由福康文教基金會舉辦的U19籃球聯盟，26日在台北市北安國中展開U12第一組賽事。Rangers一度領先雙位數，最終以44比40險勝Mamba。Rangers全隊有6名球員貢獻分數，何彥錡拿下全場最高19分，劉衡謙也有12分進帳。鄭夏安則在禁區表現搶眼，貢獻6分及9籃板。Mamba方面，陳柏翰完成15分、12籃板「雙十」數據。

Rangers教練彭竣宥賽後表示，Mamba是長期對手，彼此配合默契十足，他坦言球隊最大問題是專注力不夠，雖曾拉開十分差距，卻一度被追近。

談到何彥錡的表現，彭竣宥透露，自己帶這名球員已6年，對他成長印象深刻，稱讚他反應快、頭腦靈活，也善於抓出手機會。雖然何彥錡身高不算突出，但攻守能力兼備，未來有意挑戰甲組，仍需持續進步。

何彥錡則提到，父親從事運動產業，自己從小就接觸籃球、足球與棒球，國小二年級開始專攻籃球，目前正準備參加JHBL名校金華國中籃球隊的甄選。談及偶像，他表示欽佩新北國王李愷諺及CBA北京首鋼的「台灣隊長」陳盈駿，認為兩人都是優秀的控球後衛，防守和速度表現出色。

除了賽事，當天主辦單位還安排安坑國小與埔墘國小進行一場4節、每節15分鐘的友誼賽。最終埔墘國小以67比57勝出。埔墘教練張學坤表示，球隊以校隊為主，平時較少參加外部比賽，主要考量額外費用可能造成家長負擔。

對於這次與俱樂部球隊的交流，他感謝主辦單位給予機會，認為多一場比賽就多一份經驗。張學坤也提到，近年俱樂部籃球發展興盛，自己鼓勵孩子假日休息與家人相處，但若有學生主動參與俱樂部訓練，也樂於支持，因為最後受益的還是孩子們自己。

▲新北市埔墘國小籃球隊總教練張學坤。（圖／U19籃球聯盟提供）

▲新北市埔墘國小籃球隊總教練張學坤。（圖／U19籃球聯盟提供）

【互動暖哭】湘荷太喜歡多慧姐姐 小奶音委屈喊：捨不得他們回家QQ

