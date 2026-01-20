告別10年兄弟感傷！林書逸轉悍將像菜鳥：想告訴學弟季後賽很棒

▲林書逸。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

林書逸效力兄弟近10年，今年轉戰富邦悍將，笑稱自己好像回到菜鳥時期，20日報到的一天，一切相當新鮮。談到兄弟戰友也心聲不捨，看到他們傳簡訊，覺得很感傷。不過轉戰心球隊仍給自己目標，想告訴悍將隊友「季後賽是很棒的」，希望能跟他們一起衝！

林書逸坦言，轉隊初期仍在適應新環境，報到第一天甚至有點不知所措，「不知道自己要幹嘛，就跟著別人走，一直跟在人家後面。」在前東家待了將近10年，這也是他職棒生涯首次轉隊，讓他形容現在的自己「很像新人」，凡事都要重新來過，所幸有王勝偉等熟悉的學長在身邊，多少能安心一些。

來到悍將後，林書逸與王勝偉、馬鋼互動較多，其中馬鋼還成了室友。他笑說，悍將年輕球員個性開朗、活潑，「只有我自己還有點不習慣，因為突然變得很老。」至於過去曾在兄弟共事的副領隊林威助，雙方僅簡單打了招呼就投入訓練。

談到加入富邦的期待，林書逸強調自己並非來「佔位置」，而是要提升整體競爭力，「我來也是要跟大家一起競爭，也希望有機會上一軍。」他特別提到，自己很想把季後賽的經驗分享給學弟，「進季後賽的感覺真的很棒，希望大家可以一起衝，往那個目標前進。」

離開待了多年的兄弟，林書逸直言心中難免不捨，尤其是多年並肩作戰的隊友們。消息曝光後，詹子賢、王威晨、江坤宇等人都傳訊息給他，讓他相當感傷。不過他也告訴自己，這是一個全新的開始，「把自己當新人，重新出發。」目前對悍將的環境與硬體設備印象不錯，接下來就期待在公平競爭中，用表現替自己、也替球隊爭取更好的位置。

有趣的是，原本林書逸的小孩覺得不要離開兄弟，不過悍將球團在簽約當天就送了很多禮物給他們，帽子之類的。林書逸笑言，「看到禮物之後就說『喔！好像又可以了』。小朋友很容易收買（笑）。媽媽也有答應第一場要帶他們去主場看球。」