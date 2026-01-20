森野将彥來台執教談老隊友　收到陳偉殷傳訊關心透露心中期待

▲森野将彥（左）、林威助（右）。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

林威助去年轉任富邦悍將副領隊後，本季教練團走日系路線，延攬前中日龍名將森野将彥擔任一軍首席教練，協助總教練後藤光尊帶隊。森野近期受訪時談到自己與台灣其實早有淵源，現役時期就曾多次來台比賽，如今再度踏上台灣球場，身份已從球員變成教練。

森野回憶，自己球員年代「來過台灣好幾次」，包含1999年前後的友誼賽，以及北京奧運相關賽事的預選賽（2007亞錦賽）等，他透露台南、台中、高雄等地都留下過比賽足跡，對台灣並不陌生，也感受到這次來台執教是另一種挑戰與體驗。

此外，森野也提到與昔日中日龍隊友陳偉殷的交情。他透露，陳偉殷過去在中日龍留下很好的成績，兩人也一直保持關注，這次自己來台擔任悍將首席教練，陳偉殷也特地傳訊息給他，讓他覺得相當溫暖。森野也表示，期待未來能看到陳偉殷在台灣職棒有所發揮，「不管以什麼樣的身份」都希望他能繼續活躍在棒球圈。

談到與富邦副領隊林威助的淵源，森野笑說兩人是同屆球員，雖然在日本職棒時期不同隊，但會互相留意彼此表現，「看同級生在努力，也會在意成績。」森野也提到一段巧合，兩人球員時期都曾穿過31號球衣，這次在台灣再次因棒球工作產生交集，也讓他格外有親切感。