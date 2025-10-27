運動雲

▲韓籍三本柱女神合體，南珉貞、李雅英、李晧禎勇士開幕周登場。（圖／勇士提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北富邦勇士將在11月8日、9日迎來全新賽季主場開幕戰，分別對戰台鋼獵鷹與洋基工程，開幕周由勇士與富邦投信攜手策劃，打造「富邦投信All Braves, All Heart」主題周，Fubon Angels「韓籍三本柱」南珉貞、李雅英、李晧禎三人首度合體登場，將帶來精彩演出。

本季年度口號「All Braves, All Heart」象徵即使面對挫折，仍要有挺身而戰的心。富邦投信今年再度力挺勇士，成為勇士最堅強的後盾，持續支持球隊前行，本次更攜手帶來豐富多元的開幕周體驗。

凡於11月8日進場觀賽的球迷，將可獲得限量贈品【2026勇士年曆】、【勇士賽程小卡】與【雅樂思起司風味脆餅】；9日進場球迷則可獲得【勇士球員手機鏡架】，兩日進場的球迷皆可獲得【S.Pellegrino聖沛黎洛氣泡礦泉水PET瓶 1000ml】，歡迎球迷們收藏，與勇士一同迎接嶄新的賽季。

開幕周場外設置互動攤位「勇士出任務」，設計多項趣味挑戰內容，包含轉圈圈投籃賽、得分密鑰、神準秒殺王、一球入魂及摸彩球機等，更設置特別專區「林志傑：野獸初現」，帶領球迷走進這位傳奇球星的籃球啟蒙與成長歷程，致敬經典、激勵新世代。

開幕周兩日開場皆由連續三年榮獲PLG年度啦啦隊肯定的Fubon Angels擔綱演出，為主場注入滿滿活力。11月8日中場表演特別邀請Angels「韓籍三本柱」南珉貞、李雅英、李晧禎三人首度合體登場，帶來精彩演出。

當天賽後則邀請憑藉歌曲〈想和你看五月的晚霞〉爆紅的串流人氣女聲「陳華」登台獻唱，以療癒歌聲溫暖現場。11月9日賽後則邀請出道十週年，曾為Netflix影集《影后》量身打造片尾曲〈Hey Girl〉及插曲〈我想要擁有你〉而廣受喜愛的「小男孩樂團」帶來熱血壓軸演出。

▲勇士開幕周進場小禮曝光。（圖／勇士提供）

【萬聖節最Ｑ兄弟檔】弟弟扮八爺！追不上七爺哥哥ＸＤ

