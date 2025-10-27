NBA悍將半獸人加持　獵鷹郭少傑、翟蒙雙隊長領軍出擊

▲台鋼獵鷹公布新賽季年度口號「ENGAGE｜迎南而上」與主視覺設計。（圖／獵鷹提供）

記者杜奕君／綜合報導

台鋼獵鷹27日正式公布2025-26賽季年度口號與主視覺設計。本季以「ENGAGE｜迎南而上」為核心精神，象徵球隊在重整後全力啟動、彼此連結、迎向挑戰，展現南方力量的再度凝聚與升級。球隊新賽季找來前NBA悍將半獸人坐鎮禁區，另外持續採用「雙隊長制」，由郭少傑與翟蒙共同領軍。

「ENGAGE」象徵全面啟動與全力投入，代表台鋼獵鷹以全新姿態再出發。主視覺以獵鷹羽翼的速度結構為靈感，融合競速與未來語彙，展現由南而起、逐光而上的動能。

深紅與金屬光譜象徵熱度與信念，流線結構如引擎啟動的軌跡，凝聚速度與力量。橘紅至深紅的光譜描繪燃燒感，貫穿畫面中心的光軌代表團隊能量啟動與賽季奮戰。整體以金屬折射與動態光暈營造未來感，球員立於光軌之中，如同驅動未來的引擎，以信念與勇氣推進力量的新篇章。

台鋼獵鷹2025-26賽季持續採用「雙隊長制」，由郭少傑與翟蒙共同領軍，率領包括谷毛唯嘉、張志豪、李允傑、謝宗融及外籍生白薩、蓋比與華裔球員种義仁。新賽季亦補進王律翔、陳范柏彥與新秀林宇謙，洋將則由半獸人與多比坐鎮，陣容深度與實力再升級。

