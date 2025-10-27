運動雲

「球三弟」博爾砍38分超級大三元　高喊：贏球最有意義

記者杜奕君／綜合報導

夏洛特黃蜂27日打出開季至今最佳表現，團隊6人得分上雙，其中4人飆破20分大關，且明星主控「球三弟」博爾（LaMelo Ball）全場狂轟38分、13籃板、13助攻的超級大三元領軍奪勝。賽後被問到哪一項數據，對自己最具意義時，博爾霸氣表示，「贏球才最有意義！」

黃蜂今日造訪華盛頓交手巫師，全隊打出進攻火力秀，團隊以高達51.1%的投籃命中率轟爆對手，最終以139比113贏球，開季至今2勝1敗表現不俗。

其中，近3季都飽受傷病問題困擾，連3季例行賽出賽數未達50場的黃蜂一哥博爾，全場25投13中，砍下驚人的38分、13籃板、13助攻、3抄截全能數據，其中下半場他就送出9次助攻，成功串聯團隊攻勢，也成為逆轉贏球頭號功臣。

上次拿下「大三元」數據已經是2023年11月，博爾賽後受訪時，被問到哪一項數據對自己最具有意義時強調，「贏球才是最有意義的事！」也展現本季希望帶領黃蜂向前邁進的堅定決心。

連同此戰精彩表現在內，博爾開季至今3戰平均能貢獻28.3分、8.3籃板、9.7助攻外帶2抄截，投籃命中率高達48.3%，三分球命中率更有41.9%，幾乎各項數據都是生涯新高表現。若能維持健康出賽加上目前如此精彩表現，年僅24歲的博爾要重新回到聯盟新世代頂尖球星行列，肯定絕非難事。

▲黃蜂「球三弟」博爾繳出38分超級大三元，賽後卻強調贏球才最有意義。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA球三弟博爾黃蜂LaMelo Ball大三元

