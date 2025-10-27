Kobe之後最強新秀誕生　狀元「旗子哥」弗拉格寫史上第2人神紀錄

記者杜奕君／綜合報導

開季苦吞2連敗的達拉斯獨行俠，27日在主場迎戰多倫多暴龍，靠著「一眉」戴維斯（Anthony Davis）25分、10籃板領軍，加上本季選秀狀元「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg）22分、4籃板、4助攻攜手出擊，以139比129贏得本季首勝。弗拉格單場得分突破20分大關且0失誤的表現，也讓他成為「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）之後，史上第2位年僅18歲球員，能在NBA寫下這樣的神數據。

206公分的高大身材，且被視為聯盟新一代「白人希望」的弗拉格，開季就被獨行俠賦予先發控衛重任，至今表現也漸入佳境，今日對上暴龍之戰，弗拉格全場先發出賽28分54秒，14投8中拿下22分、4籃板、4助攻、1阻攻，且全場沒有任何失誤發生。

弗拉格也成為繼洛杉磯湖人已逝傳奇球星「黑曼巴」布萊恩之後，史上第2位年僅18歲（弗拉格目前年紀為18歲又310天），就能在NBA賽場寫下「單場至少拿20分，且沒有任何失誤」的新秀，前途可說無可限量。

今日除了寫下神紀錄外，弗拉格也再次貢獻精彩爆扣美技，他在一次快攻展現驚人運動能力，加速直搗對手禁區，單臂升空強勢爆扣，也讓外界再次見識到這位超級新人的強勢風采。

▲獨行俠選秀狀元弗拉格寫下「黑曼巴」布萊恩之後唯一神紀錄。（圖／達志影像／美聯社）