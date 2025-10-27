全國中等學校業餘高爾夫隊際錦標賽　吳雙奪雙冠殊榮

運動雲

▲全國中等學校業餘高爾夫隊際錦標賽高中組，吳雙奪個人與團體冠軍。（圖／台新育樂提供）

記者杜奕君／綜合報導

由台新銀行贊助的高球小將吳雙在第22屆全國中等學校業餘高爾夫隊際錦標賽表現亮眼，於上週五以總桿277桿，低於標準桿11桿，勇奪高中女子個人組冠軍，並與隊友林品杉、王詠蓁攜手，率領北市和平高中以兩回合低於標準桿1桿總計287桿後來居上，奪下高中女子團體組冠軍，吳雙表示雖然開局狀況不好，但自己並未放棄，「能貢獻一己之力為和平高中爭光真的很開心。」

吳雙在四回合賽事中分別繳出75、68、71、63桿的成績。即使第一天狀況不理想，她並未氣餒，賽後留在練習場調整揮桿動作，讓長桿更穩定、進攻更果斷。

第二天她繳出低於標準桿4桿的68桿，幫助和平高中成功逆轉奪得團體冠軍。進入決勝回合時仍落後五桿的吳雙沉著應戰，前九洞穩紮穩打，第九洞抓下關鍵博蒂後氣勢上升，她回憶說道：「這是這幾天持續練習、穩定動作的成果。」

後九洞吳雙維持穩定節奏與高度專注，第11至第14洞連抓博蒂，第15洞再打出老鷹，最後以連續兩博蒂完美收尾，單輪繳出全場最佳的63桿，低於標準桿9桿，全場無柏忌的驚人表現逆轉奪冠。她表示，關鍵在於學會面對壓力與調整心態，「每抓一隻鳥壓力就會更大，但我試著把專注力放在當下、穩穩地完成每一桿，最後真的順利拿下冠軍。」

台新新光金控自2011年起積極投入女子高爾夫運動發展，至今超過14年，長期支持台灣新生代選手成長，包括黃亭瑄、錢珮芸、蔡佩穎等，也都分別在各賽事拿下了許多好成績。

今年年僅15歲的吳雙，更於7月於第一屆世界中學生高爾夫錦標賽勇奪U15女子組冠軍，此次再度於國內賽場締造雙冠佳績，展現穩定心態與非凡潛力。台新銀行期許吳雙持續精進，延續對運動的熱情與專注，在高球舞台上持續發光發熱，台新持續深耕高爾夫，幫助更多臺灣選手勇敢逐夢，為國爭光。

