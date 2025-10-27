運動雲

台灣KOM太平洋經典賽　馮俊凱、許書瑋勇奪男、女第一

▲KOM太平洋經典賽男子組冠軍馮俊凱、包辦衝刺后和登山后的女子組冠軍許書瑋、義大利肢障車手普沙特里。（圖／KOM太平洋經典賽提供）

▲KOM太平洋經典賽男子組冠軍馮俊凱。（圖／KOM太平洋經典賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025台灣KOM太平洋經典賽於花蓮新天堂樂園盛大起跑，今年因地震影響不走武嶺路線，改以太平洋岸線為主，全程達203公里、總爬升2300公尺。賽道融合山海美景，途中經過牛山、玉長公路等地，充滿多變天候與高難度挑戰，吸引不少國內外好手參賽。最終男子組由「台灣一哥」馮俊凱稱王，女子組則是「素人車后」許書瑋封后。

清晨6點，選手們在新天堂樂園鳴槍出發，初期天氣晴朗，適合競賽。比賽進行至20公里時，由「奧特曼」李廷威領軍四人突圍。

隨著賽事進入牛山和玉長公路的登山路段，集團多次分合。直到第三個登山點後，「台灣一哥」馮俊凱開始展現強勢，在最後10公里上坡路段果斷突圍，最終以5小時11分37秒98率先抵達終點，繼2021年後再度稱霸KOM，也是唯一橫跨舊新路線都奪冠的車手。

賽後馮俊凱分享，「回程遇到逆風和陣雨，體力必須保留到最後，這幾年經驗讓我能精準掌握衝刺時機。」他坦言，隨著年齡增長，爬坡能力雖不如年輕時，但比賽策略和經驗提升不少。

馮俊凱近年屢受傷痛困擾，去年摔車韌帶受傷、今年右手掌骨裂，手中仍有鋼片，但他始終堅持訓練，接連摘下全運金牌和亞錦賽銅牌。他表示，「手術後第四天就開始練習，三周後重返路上，手掌靈活度雖未恢復完全，但還是努力比賽。」

奪得總排第二的「單車阿賢」李冠賢，則是在5個月前於河南比賽時受傷，右肩胛骨斷裂並產生氣胸、肺積血，住院一週後才逐步復原。這次成功完賽，讓他直呼信心大增。

原本企圖全程衝刺的李廷威也坦言，「路線太長，若再短些我更有機會，不過馮俊凱真的很厲害，實至名歸。」李廷威也順利拿下登山王頭銜。

▲包辦衝刺后和登山后的女子組冠軍許書瑋。（圖／KOM太平洋經典賽提供）

▲包辦衝刺后和登山后的女子組冠軍許書瑋。（圖／KOM太平洋經典賽提供）

女子組方面，「素人車后」許書瑋以5小時51分19秒64勇奪冠軍，同時包辦衝刺后和登山后。她表示，這是自己參加過最長的比賽，風大、回程逆風加上下雨，難度極高，但新路線變化豐富、樂趣十足，讓她印象深刻。

今年賽事也見到國際選手的精彩表現，其中義大利肢障車手普沙特里（Andrea Pusateri）僅靠左腳完成203公里賽程，抵達終點時獲得現場熱烈掌聲。他感動表示，「台灣風景太美，玉長公路讓我難忘，一邊是海洋、一邊是山脈，真的很特別。」

▲義大利肢障車手普沙特里。（圖／KOM太平洋經典賽提供）

▲義大利肢障車手普沙特里。（圖／KOM太平洋經典賽提供）

