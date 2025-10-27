運動雲

>

化身無情得分機器！　籃網湯瑪斯單場猛砍40分卻「0助攻」

記者杜奕君／綜合報導

布魯克林籃網27日客場踢館聖安東尼奧馬刺，可惜最終遭黑衫軍以118比107捍衛主場勝利，籃網則是苦吞開季3連敗，至今仍是一勝難求。不過籃網頭號得分王「湯瑪斯」（Cam Thomas）寫下另類得分紀錄，全場化身無情得分機器，單場狂砍40分進帳，但卻沒有任何助攻紀錄，眼中可說只有籃框。

仍在尋求本季首勝的籃網，今日作客挑戰馬刺，雖然末節一度與對手戰成平手，但最終仍在馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）31分、14籃板、4助攻、3抄截、6阻攻的恐怖數據帶領下，以11分勝出。

不過此戰籃網得分王湯瑪斯又再度上演飆分秀，全場先發出賽32分17秒，25投11中，包含三分球12投5中、罰球13罰13中，最終拿下40分外帶2籃板，但全場沒有任何助攻出現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於身高僅191公分，在NBA屬於「矮得分後衛」的湯瑪斯來說，今日寫下「單場40分、0助攻」的另類紀錄，多少也反映了他著重個人進攻，而無法長時間有效串聯團隊進攻的球風特質。

不過湯瑪斯連同此戰在內，已經第10度寫下單場得分至少40分壯舉，在籃網隊史僅次於名人堂球星「半人半神」卡特（Vince Carter）的17次，以及現役明星控衛厄文（Kyrie Irving）的14次，排名隊史第3位。

休賽季僅和籃網簽下「合格報價」一季短約的湯瑪斯來說，如何在本賽季展現強大得分本領外，更能帶領球隊贏球的風格與球技特質，似乎也成為湯瑪斯當前的最大課題。

連同此戰在內，本季湯瑪斯目前場均能轟下高達29.3分外帶1.7籃板、3.7助攻，籃網目前開季則是3戰全輸，仍在尋求本季首勝。

▲籃網湯瑪斯寫下單場40分卻「0助攻」的另類紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲籃網湯瑪斯寫下單場40分卻「0助攻」的另類紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湯瑪斯籃網Cam Thomas

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

總統盃街舞大賽　奧運國手孫振、神童Nana齊聚炸場

總統盃街舞大賽　奧運國手孫振、神童Nana齊聚炸場

全國中等學校業餘高爾夫隊際錦標賽　吳雙奪雙冠殊榮

全國中等學校業餘高爾夫隊際錦標賽　吳雙奪雙冠殊榮

「球三弟」博爾砍38分超級大三元　高喊：贏球最有意義

「球三弟」博爾砍38分超級大三元　高喊：贏球最有意義

Kobe之後最強新秀誕生　狀元「旗子哥」弗拉格寫史上第2人神紀錄

Kobe之後最強新秀誕生　狀元「旗子哥」弗拉格寫史上第2人神紀錄

NBA悍將半獸人加持　獵鷹郭少傑、翟蒙雙隊長領軍出擊

NBA悍將半獸人加持　獵鷹郭少傑、翟蒙雙隊長領軍出擊

韓籍三本柱女神合體　南珉貞、李雅英、李晧禎勇士開幕周登場

韓籍三本柱女神合體　南珉貞、李雅英、李晧禎勇士開幕周登場

將陳盈駿、李愷諺當偶像　U19籃球聯盟小將目標挺進金華校隊

將陳盈駿、李愷諺當偶像　U19籃球聯盟小將目標挺進金華校隊

湖人最強新王牌是他　「鄉村曼巴」里夫斯破紀錄轟51分

湖人最強新王牌是他　「鄉村曼巴」里夫斯破紀錄轟51分

灰狼主場開幕戰奪勝付出慘痛代價　王牌艾德華茲只打3分鐘傷退

灰狼主場開幕戰奪勝付出慘痛代價　王牌艾德華茲只打3分鐘傷退

慘！開季前兩戰獨轟92分　湖人金童唐西奇驚傳兩傷勢缺陣1周

慘！開季前兩戰獨轟92分　湖人金童唐西奇驚傳兩傷勢缺陣1周

【燕子口堰塞湖】降壩引流！通報民眾「勿靠近立霧溪河道」

熱門新聞

不斷更新／桃猿、兄弟激戰9局7比7平手　台灣大賽G5進入延長賽

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

單子下來就要準時報到！馬傑森明趕回花蓮入伍　盼樂天今晚封王

佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

兄弟G5打線出爐！陳俊秀先發、江坤宇移至二棒　全力阻止桃猿封王

「完全聽懂」藍鳥迷的嘲諷　大谷翔平笑：太太非常喜歡那口號

讀者回應

﻿

熱門新聞

1激戰9局7比7平手　台灣大賽G5進入延長賽

2山本由伸完投壓制藍鳥　賽後暖舉被讚翻

3馬傑森明趕回花蓮入伍盼今晚封王

4朗希「土下座」致敬山本　球迷笑翻

5中信兄弟G5打線出爐！

最新新聞

1KOM太平洋經典賽　馮俊凱、許書瑋奪冠

2激戰9局7比7平手　台灣大賽G5進入延長賽

3猿象G5湧18307人寫洲際今年最高

4魔神樂5局丟6分僅1自責

5得分機器　籃網湯瑪斯轟40分卻0助攻

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

籃籃賽後繞大巨蛋三圈　兌現當初樂天晉級的承諾

【說到做到！】籃籃賽後繞大巨蛋三圈！為了樂天晉級信守承諾

【最佳表情包】JJUBI轉身見荷律在調皮無奈翻白眼XD

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

【月老慌了】沒人告訴我萬聖節出差 會遇到狂熱信徒啊!!!

【不給糖就妨礙公務？】警察超寵萌娃！萬聖節樂呵呵從口袋掏糖送小朋友

【獨享冷氣！】男闖ATM「打地舖睡覺」還將自動門反鎖

【萬聖節最Ｑ兄弟檔】弟弟扮八爺！追不上七爺哥哥ＸＤ

楊祐寧送別71歲父　Junior心疼：他辛苦了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366