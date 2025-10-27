化身無情得分機器！　籃網湯瑪斯單場猛砍40分卻「0助攻」

記者杜奕君／綜合報導

布魯克林籃網27日客場踢館聖安東尼奧馬刺，可惜最終遭黑衫軍以118比107捍衛主場勝利，籃網則是苦吞開季3連敗，至今仍是一勝難求。不過籃網頭號得分王「湯瑪斯」（Cam Thomas）寫下另類得分紀錄，全場化身無情得分機器，單場狂砍40分進帳，但卻沒有任何助攻紀錄，眼中可說只有籃框。

仍在尋求本季首勝的籃網，今日作客挑戰馬刺，雖然末節一度與對手戰成平手，但最終仍在馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）31分、14籃板、4助攻、3抄截、6阻攻的恐怖數據帶領下，以11分勝出。

不過此戰籃網得分王湯瑪斯又再度上演飆分秀，全場先發出賽32分17秒，25投11中，包含三分球12投5中、罰球13罰13中，最終拿下40分外帶2籃板，但全場沒有任何助攻出現。

對於身高僅191公分，在NBA屬於「矮得分後衛」的湯瑪斯來說，今日寫下「單場40分、0助攻」的另類紀錄，多少也反映了他著重個人進攻，而無法長時間有效串聯團隊進攻的球風特質。

不過湯瑪斯連同此戰在內，已經第10度寫下單場得分至少40分壯舉，在籃網隊史僅次於名人堂球星「半人半神」卡特（Vince Carter）的17次，以及現役明星控衛厄文（Kyrie Irving）的14次，排名隊史第3位。

休賽季僅和籃網簽下「合格報價」一季短約的湯瑪斯來說，如何在本賽季展現強大得分本領外，更能帶領球隊贏球的風格與球技特質，似乎也成為湯瑪斯當前的最大課題。

連同此戰在內，本季湯瑪斯目前場均能轟下高達29.3分外帶1.7籃板、3.7助攻，籃網目前開季則是3戰全輸，仍在尋求本季首勝。

▲籃網湯瑪斯寫下單場40分卻「0助攻」的另類紀錄。（圖／達志影像／美聯社）