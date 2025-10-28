喬麗爾延長賽關鍵一擊建功　中華女籃奪亞青運3X3金牌

▲喬麗爾、陳芯、吳沛萱、謝艾彤攜手拿下本屆亞青運3X3女籃金牌殊榮。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華3X3女籃在本屆亞洲青年運動會傳來捷報，金牌戰交手伊朗，靠著近190公分長人喬麗爾包辦關鍵兩分，以15比14撂倒強敵伊朗成功復仇，奪下隊史首面金牌殊榮。

本屆亞青運中華3X3女籃由喬麗爾、陳芯、吳沛萱、謝艾彤組成，在此次賽會中，小組賽以21比7擊敗約旦、21比3撂倒阿聯、21比17力克中國、21比9打敗哈薩克，但以9比11不敵伊朗，最終5勝1敗拿下分組第2晉級8強賽。

在8強賽中，中華隊小將們打出強勢表現，先以20比12擊敗印尼拿下4強門票，隨後又以20比11打敗泰國，順利挺進本屆3X3女籃金牌戰。

▲中華女將在本屆亞青運3X3女籃金牌戰成功復仇擊敗伊朗。（圖／中華奧會提供）

決賽再次遭遇伊朗，中華女將們決心復仇，喬麗爾頻頻利用身材優勢在禁區拿分，但伊朗仍發揮強大韌性，雙方最終13比13進入延長賽。

延長賽規則為先拿兩分球隊奪勝，喬麗爾再度發揮身高優勢，包辦延長賽關鍵兩分，讓中華隊最終以15比14擊敗伊朗，成功奪下本屆亞青運3X3女籃金牌殊榮，也是隊史首面金牌榮耀。

▲喬麗爾是中華女籃未來長人新希望。（圖／中華奧會提供）