今天不靠咖哩大神！勇士團隊戰力爆發　庫明加砍25分領軍宰灰熊

記者杜奕君／綜合報導

開季狀態火燙的金州勇士，28日主場迎戰曼菲斯灰熊踢館，雖然王牌球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）牛刀小試僅拿16分，但勇士其餘球員展現得分爆發力，今夏最晚達成續約的庫明加（Jonathan Kuminga）砍下25分、10籃板、4助攻，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也有23分、4籃板、6助攻，攜手幫助勇士以131比118輕取灰熊，勇士開季前4戰豪取3勝。

▲勇士庫明加、灰熊莫蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士庫明加開季表現出色，此戰又貢獻25分、10籃板領軍主場戰勝灰熊。（圖／達志影像／美聯社）

開季狀態相當火燙的灣區大軍，今日在主場迎戰灰熊，此戰勇士不靠柯瑞上演個人飆分秀，而是團隊均衡戰力出擊，全場5人得分上雙，其中不包含柯瑞的4人得分都來到20分大關，展現堅強戰力。

靠著團隊高達53%投籃命中率，勇士自第2節開始一路掌握領先節奏，最終也以13分之差在主場贏球，此戰庫明加拿到25分、10籃板、4助攻，波傑姆斯基23分、4籃板、6助攻，巴特勒（Jimmy Butler）20分、5籃板、5助攻，穆迪（Moses Moody）三分球7投5中也有20分進帳，柯瑞則是16分、4籃板、3助攻。

雖然輸球，開季前4戰仍穩住5成勝率的灰熊方面，莫蘭特（Ja Morant）拿下23分、9助攻最高，小傑克森（Jaren Jackson Jr.）16分、7籃板。

▲勇士庫明加、灰熊莫蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰熊莫蘭特此戰繳出23分、9助攻，但全場23投僅8中。（圖／達志影像／美聯社）

