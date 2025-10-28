運動雲

>

終於贏了！新加盟的西蒙斯砍25分　塞爾提克開季3連敗後喜迎首勝

▲西蒙斯打出加盟代表作砍25分，幫助塞爾提克終於拿下開季首勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲西蒙斯打出加盟代表作砍25分，幫助塞爾提克終於拿下開季首勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

開季面臨3連敗低潮的東區豪門勁旅波士頓塞爾提克，28日在作客挑戰紐奧良鵜鶘之戰，終於一吐怨氣，靠著本季新加盟的西蒙斯（Anfernee Simons）砍下25分，團隊6人得分達雙位數優勢火力下，綠衫軍最終以122比90痛宰鵜鶘，喜迎開季首勝，至於鵜鶘則是苦吞開季3連敗。

 
 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boston Celtics（@celtics）分享的貼文

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩支開季一勝難求的球隊今日狹路相逢，鵜鶘鋒線大將「胖虎」威廉森（Zion Williamson）由於左腳骨挫傷高掛免戰牌，也讓鵜鶘戰力大打折扣，此戰上半場打完塞爾提克就取得11分領先優勢。

下半場開打後，綠衫軍持續擴大領先差距，特別是末節利用鵜鶘攻守兩端荒腔走板狀況，單節打出35比12猛攻，最終就以32分之差狂勝。

塞爾提克在開季3連敗後，終於迎接本季首勝，新成員西蒙斯打出加盟後代表作，板凳出發貢獻全場最高25分，被拉上先發火線的上賽季「年度最佳第六人」普里查德（Payton Pritchard）18分、3籃板、8助攻，當家砍將布朗（Jaylen Brown）只打25分鐘不到，就進帳15分、7籃板、4助攻。

反觀苦吞開季3連敗的鵜鶘，全場僅有普爾（Jordan Poole）的22分、4助攻撐場，目前全聯盟僅剩下鵜鶘和印第安那溜馬、布魯克林籃網勝場尚未開胡。

關鍵字： NBA塞爾提克鵜鶘西蒙斯普爾Anfernee Simons

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／曾因過失傷害罪遭判拘役20天　戴維斯復出加盟PLG洋基工程

快訊／曾因過失傷害罪遭判拘役20天　戴維斯復出加盟PLG洋基工程

獨行俠狀元「旗子哥」慘拿2分　雷霆SGA砍23分8助攻率隊強勢4連勝

獨行俠狀元「旗子哥」慘拿2分　雷霆SGA砍23分8助攻率隊強勢4連勝

暖心！美津濃主動聯繫　捐贈135萬元裝備給花蓮光復三校體育隊伍

暖心！美津濃主動聯繫　捐贈135萬元裝備給花蓮光復三校體育隊伍

喬麗爾延長賽關鍵一擊建功　中華女籃奪亞青運3X3金牌

喬麗爾延長賽關鍵一擊建功　中華女籃奪亞青運3X3金牌

台灣KOM太平洋經典賽　馮俊凱、許書瑋勇奪男、女第一

台灣KOM太平洋經典賽　馮俊凱、許書瑋勇奪男、女第一

化身無情得分機器！　籃網湯瑪斯單場猛砍40分卻「0助攻」

化身無情得分機器！　籃網湯瑪斯單場猛砍40分卻「0助攻」

總統盃街舞大賽　奧運國手孫振、神童Nana齊聚炸場

總統盃街舞大賽　奧運國手孫振、神童Nana齊聚炸場

全國中等學校業餘高爾夫隊際錦標賽　吳雙奪雙冠殊榮

全國中等學校業餘高爾夫隊際錦標賽　吳雙奪雙冠殊榮

「球三弟」博爾砍38分超級大三元　高喊：贏球最有意義

「球三弟」博爾砍38分超級大三元　高喊：贏球最有意義

Kobe之後最強新秀誕生　狀元「旗子哥」弗拉格寫史上第2人神紀錄

Kobe之後最強新秀誕生　狀元「旗子哥」弗拉格寫史上第2人神紀錄

南珉貞跳舞到一半「腳扭到」 重摔在地..道歉：沒完整跳完

熱門新聞

大谷翔平9次上壘史詩一戰！佛里曼18局再見轟率道奇6比5氣走藍鳥

世界大賽出現罕見誤判！藍鳥打者以為保送　一壘跑者遭夾殺成悲劇

大谷翔平跑壘突抽筋！教頭、防護員衝上場關切　美媒：輕微不適

大谷翔平雙響炸出多項紀錄！8轟追平隊史、11轟正式超越松井秀喜

平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1佛里曼18局再見轟！道奇6比5氣走藍鳥

2世界大賽罕見誤判！一壘遭夾殺成悲劇

3大谷突抽筋　教練、防護員衝上場關切　

4大谷封神！8轟平隊史、11轟寫日紀錄

5平野惠一賽後完整20分鐘問答！

最新新聞

1藍鳥教頭：還是別讓大谷揮棒比較好

2封王變新兵！馬傑森光頭造型曝光

3藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

4黑豹旗／鳳山女將守備凹傷膝蓋！全隊衝出關心

518局死鬥　大谷：我只想趕快回家睡覺

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

「好玩一直玩、烤肉烤起來」陳晨威嗨喊勝利贏過來：明天見！

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

【傷害性不大侮辱性極強】姊一出門就臉歪嘴斜！　竟是妹用保鮮膜設下超狠陷阱

【感動全車】身障婦雨中爬行搭公車 超暖司機抱她上下車

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

【海豚也有傲嬌的一面XD】自己不吃冰塊見同伴要吃竟把對方擠開！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366