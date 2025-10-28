終於贏了！新加盟的西蒙斯砍25分　塞爾提克開季3連敗後喜迎首勝

▲西蒙斯打出加盟代表作砍25分，幫助塞爾提克終於拿下開季首勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

開季面臨3連敗低潮的東區豪門勁旅波士頓塞爾提克，28日在作客挑戰紐奧良鵜鶘之戰，終於一吐怨氣，靠著本季新加盟的西蒙斯（Anfernee Simons）砍下25分，團隊6人得分達雙位數優勢火力下，綠衫軍最終以122比90痛宰鵜鶘，喜迎開季首勝，至於鵜鶘則是苦吞開季3連敗。

兩支開季一勝難求的球隊今日狹路相逢，鵜鶘鋒線大將「胖虎」威廉森（Zion Williamson）由於左腳骨挫傷高掛免戰牌，也讓鵜鶘戰力大打折扣，此戰上半場打完塞爾提克就取得11分領先優勢。

下半場開打後，綠衫軍持續擴大領先差距，特別是末節利用鵜鶘攻守兩端荒腔走板狀況，單節打出35比12猛攻，最終就以32分之差狂勝。

塞爾提克在開季3連敗後，終於迎接本季首勝，新成員西蒙斯打出加盟後代表作，板凳出發貢獻全場最高25分，被拉上先發火線的上賽季「年度最佳第六人」普里查德（Payton Pritchard）18分、3籃板、8助攻，當家砍將布朗（Jaylen Brown）只打25分鐘不到，就進帳15分、7籃板、4助攻。

反觀苦吞開季3連敗的鵜鶘，全場僅有普爾（Jordan Poole）的22分、4助攻撐場，目前全聯盟僅剩下鵜鶘和印第安那溜馬、布魯克林籃網勝場尚未開胡。