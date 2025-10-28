快訊／曾因過失傷害罪遭判拘役20天　戴維斯復出加盟PLG洋基工程

▲曾因過失傷害罪遭判拘役20天，戴維斯復出加盟PLG職籃洋基工程。（圖／洋基工程提供）

記者杜奕君／綜合報導

洋基工程籃球隊今(28)日正式宣布，前中華男籃歸化球員戴維斯（Quincy Davis III）加盟球隊，將以豐富的經驗與領導力，協助團隊在元年奠定禁區基礎。​但戴維斯先前曾因涉及家暴案躍上新聞版面，二審依過失傷害判處拘役20天並得易科罰金，全案定讞。

戴維斯自2011年效力SBL璞園建築籃球隊，幫助球隊締造史無前例四連霸佳績；2018年再下一城，並獲得總冠軍賽MVP，以絕佳的防守和拚戰精神成為聯盟代表性中鋒。2013年成為台灣籃壇史上第一位歸化球員，代表中華隊出征馬尼拉亞錦賽，力克強敵菲律賓、中國，帶領中華隊睽違14年重返亞洲四強，對於台灣籃球的貢獻有目共睹。

戴維斯長年代表台灣出征亞錦賽、亞運、世界盃資格賽等重要國際賽事，扛起禁區重任，更以專業和自律的態度為本土球員帶來正面影響，成為團隊的精神指標。​

戴維斯表示，「非常榮幸能加入洋基工程，就像球隊的精神象徵方舟(ARK)一樣，我希望把握這次機會在這裡開啟新的旅程。台灣是我的家，能再次穿上球衣在場上奮戰，對我來說意義重大。我會拼盡全力，同時幫助年輕球員成長，讓洋基工程成為一支有凝聚力、有信念的球隊。」

總教練李逸驊表示，「戴維斯的加入不僅是戰力補強，更是經驗傳承。他對台灣籃壇的貢獻無庸置疑，能夠借助他的經驗引領年輕球員，對球隊無疑是極大的加分。我相信他會帶給團隊更多能量，讓我們的球員更有凝聚力和信心去面對新賽季的挑戰。」​​

