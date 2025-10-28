總統盃3x3籃球總決賽登凱道　72隊角逐總獎金178萬

▲「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」總決賽，將於11月在凱道舉辦。（圖／運動部提供）

記者杜奕君／綜合報導

首屆「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」即將在11月1日至2日於凱達格蘭大道盛大舉行總決賽。經過超過兩個月、北中南東四地分區預賽，從近千支隊伍中脫穎而出的72隊將齊聚總統府前，展開高強度競技與籃球交流。除了角逐高達178萬的總獎金，各隊也將爭奪全國霸主榮耀，預計為台灣籃壇帶來一場精彩盛宴。

總統府秘書長潘孟安在記者會上指出，運動部自成立以來，積極推動「運動壯大臺灣」的目標，整合資源、推廣全民參與，並促進相關產業發展。他也邀請大家踴躍參與週末決賽，共同感受運動凝聚人心的力量。運動部政務次長鄭世忠則表示，這場賽事吸引了13歲到67歲、各年齡層民眾參與，不僅有職業球員，也有家長帶著孩子同場競技，充分展現「全民一起運動」的精神，希望大家都能在比賽中追逐夢想、享受運動樂趣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

3x3籃球從街頭運動發展至奧運正式項目，因賽制獨特、普及性高，在台灣快速走紅。自杭州亞運男籃奪金後，全國運動會也首度納入3x3賽事，參與人數持續攀升。總統盃預賽分區舉行，吸引大專、高中球員及公開組素人隊伍參加，落實「全民上場」理念。各分組僅前三名能晉級總決賽，使預賽競爭激烈，也讓跨區對決成為焦點。

公開男子組有前職籃好手加入，歐印行銷、五鮮級野獸、台北戰馬及臺中黑色閃電晉級後互相叫陣，戰況備受關注。公開女子組則匯集WSBL及UBA頂尖球員，「旺寶」U23培訓隊和北市大學4隊都被看好爭冠。

大專組UBA陣容多元，女籃部分由剛奪大專3x3二連霸的東吳班底再度參戰。高中組則有HBL甲乙組及跨校、跨區組隊的學生，圓夢在總統府前展現球技。兩天賽事將全程轉播，也邀請民眾親臨現場感受熱血氛圍。

▲運動部鄭世忠政務次長出席「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」總決賽記者會。（圖／運動部提供）