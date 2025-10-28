運動雲

>

總統盃3x3籃球總決賽登凱道　72隊角逐總獎金178萬

▲「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」總決賽，將於11月在凱道舉辦、運動部鄭世忠政務次長出席「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」總決賽記者會。（圖／運動部提供）

▲「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」總決賽，將於11月在凱道舉辦。（圖／運動部提供）

記者杜奕君／綜合報導

首屆「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」即將在11月1日至2日於凱達格蘭大道盛大舉行總決賽。經過超過兩個月、北中南東四地分區預賽，從近千支隊伍中脫穎而出的72隊將齊聚總統府前，展開高強度競技與籃球交流。除了角逐高達178萬的總獎金，各隊也將爭奪全國霸主榮耀，預計為台灣籃壇帶來一場精彩盛宴。

總統府秘書長潘孟安在記者會上指出，運動部自成立以來，積極推動「運動壯大臺灣」的目標，整合資源、推廣全民參與，並促進相關產業發展。他也邀請大家踴躍參與週末決賽，共同感受運動凝聚人心的力量。運動部政務次長鄭世忠則表示，這場賽事吸引了13歲到67歲、各年齡層民眾參與，不僅有職業球員，也有家長帶著孩子同場競技，充分展現「全民一起運動」的精神，希望大家都能在比賽中追逐夢想、享受運動樂趣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

3x3籃球從街頭運動發展至奧運正式項目，因賽制獨特、普及性高，在台灣快速走紅。自杭州亞運男籃奪金後，全國運動會也首度納入3x3賽事，參與人數持續攀升。總統盃預賽分區舉行，吸引大專、高中球員及公開組素人隊伍參加，落實「全民上場」理念。各分組僅前三名能晉級總決賽，使預賽競爭激烈，也讓跨區對決成為焦點。

公開男子組有前職籃好手加入，歐印行銷、五鮮級野獸、台北戰馬及臺中黑色閃電晉級後互相叫陣，戰況備受關注。公開女子組則匯集WSBL及UBA頂尖球員，「旺寶」U23培訓隊和北市大學4隊都被看好爭冠。

大專組UBA陣容多元，女籃部分由剛奪大專3x3二連霸的東吳班底再度參戰。高中組則有HBL甲乙組及跨校、跨區組隊的學生，圓夢在總統府前展現球技。兩天賽事將全程轉播，也邀請民眾親臨現場感受熱血氛圍。

▲「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」總決賽，將於11月在凱道舉辦、運動部鄭世忠政務次長出席「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」總決賽記者會。（圖／運動部提供）

▲運動部鄭世忠政務次長出席「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」總決賽記者會。（圖／運動部提供）

關鍵字： 總統盃3x3籃球總決賽籃球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

今天不靠咖哩大神！勇士團隊戰力爆發　庫明加砍25分領軍宰灰熊

今天不靠咖哩大神！勇士團隊戰力爆發　庫明加砍25分領軍宰灰熊

終於贏了！新加盟的西蒙斯砍25分　塞爾提克開季3連敗後喜迎首勝

終於贏了！新加盟的西蒙斯砍25分　塞爾提克開季3連敗後喜迎首勝

快訊／曾因過失傷害罪遭判拘役20天　戴維斯復出加盟PLG洋基工程

快訊／曾因過失傷害罪遭判拘役20天　戴維斯復出加盟PLG洋基工程

獨行俠狀元「旗子哥」慘拿2分　雷霆SGA砍23分8助攻率隊強勢4連勝

獨行俠狀元「旗子哥」慘拿2分　雷霆SGA砍23分8助攻率隊強勢4連勝

暖心！美津濃主動聯繫　捐贈135萬元裝備給花蓮光復三校體育隊伍

暖心！美津濃主動聯繫　捐贈135萬元裝備給花蓮光復三校體育隊伍

喬麗爾延長賽關鍵一擊建功　中華女籃奪亞青運3X3金牌

喬麗爾延長賽關鍵一擊建功　中華女籃奪亞青運3X3金牌

台灣KOM太平洋經典賽　馮俊凱、許書瑋勇奪男、女第一

台灣KOM太平洋經典賽　馮俊凱、許書瑋勇奪男、女第一

化身無情得分機器！　籃網湯瑪斯單場猛砍40分卻「0助攻」

化身無情得分機器！　籃網湯瑪斯單場猛砍40分卻「0助攻」

總統盃街舞大賽　奧運國手孫振、神童Nana齊聚炸場

總統盃街舞大賽　奧運國手孫振、神童Nana齊聚炸場

全國中等學校業餘高爾夫隊際錦標賽　吳雙奪雙冠殊榮

全國中等學校業餘高爾夫隊際錦標賽　吳雙奪雙冠殊榮

【找好久找不到】巨嘴鳥居然偽裝成玩偶躲在玩具櫃上

熱門新聞

大谷翔平9次上壘史詩一戰！佛里曼18局再見轟率道奇6比5氣走藍鳥

史普林格右側不適接受MRI檢查　藍鳥教頭擔憂狀況：真的糟透了

大谷翔平跑壘突抽筋！教頭、防護員衝上場關切　美媒：輕微不適

世界大賽出現罕見誤判！藍鳥打者以為保送　一壘跑者遭夾殺成悲劇

大谷翔平雙響炸出多項紀錄！8轟追平隊史、11轟正式超越松井秀喜

18局大戰耗時近7小時！大谷翔平再寫史無前例紀錄：我想回家睡覺

讀者回應

﻿

熱門新聞

1佛里曼18局再見轟！道奇6比5氣走藍鳥

2藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

3大谷突抽筋　教練、防護員衝上場關切　

4世界大賽罕見誤判！一壘遭夾殺成悲劇

5大谷封神！8轟平隊史、11轟寫日紀錄

最新新聞

1爵士近27年神紀錄　馬卡南轟51分

2林政華成長有目共睹　母校教練好評

3佛里曼下決心：不能讓山本再上去投

4嶺東最辛苦尹治豪：兄弟明年會更好

5德魯首秀20分19籃板　奪TPBL第3周MVP

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

「好玩一直玩、烤肉烤起來」陳晨威嗨喊勝利贏過來：明天見！

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

【傷害性不大侮辱性極強】姊一出門就臉歪嘴斜！　竟是妹用保鮮膜設下超狠陷阱

【感動全車】身障婦雨中爬行搭公車 超暖司機抱她上下車

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

【像寶寶一樣】睡覺時間到！白狗自動就定位躺床等蓋被被
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366