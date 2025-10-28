台北戰神主場三大主題日　夜市、聖誕派對、紅色跨界嗨翻和平館

▲台北戰神三大主題日接力登場，期盼將主場化身熱血派對。（圖／戰神提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025-26賽季台北戰神主場賽事將於11月起熱烈展開，主辦方推出連續三大主題活動，邀請球迷從秋天一路嗨到新年。活動內容結合台灣夜市元素、潮流聖誕派對，以及與中華職棒味全龍跨界合作，打造獨具特色的主場體驗，讓大家在和平籃球館享受吃喝玩樂、音樂美食與運動激情。

首波主題「台味戰場」由台新證券冠名，於11月15日及16日登場。這次特別將台灣夜市搬進球場，現場設有射氣球、打彈珠、套圈圈、拳擊機等經典遊戲攤位，還有糖葫蘆、甘草芭樂等人氣小吃，球迷只要持票入場，就能一次體驗吃喝玩樂的夜市氛圍。

進入12月，戰神主場將於3日、6日及7日舉辦「Merry ChristMARS」聖誕主題活動，顛覆傳統紅色聖誕印象，以「無懼黑」打造暗黑派對。現場結合音樂、美食與交換禮物，讓球迷在冬夜感受最潮的臺北聖誕節。

新的一年則由「當紅不讓」主題日揭開序幕，活動於1月10日至11日、17日至18日舉行。戰神與味全龍聯手出擊，兩支以紅色為主色、代表台北的球隊將推出限量聯名商品及互動活動，味全龍啦啦隊「小龍女」也將現身助陣。棒籃雙界攜手，讓和平籃球館充滿雙倍熱血，開啟屬於台北的紅色新年。