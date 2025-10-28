運動雲

爵士隊史近27年首見神紀錄　「芬蘭司機」馬卡南生涯新高51分領勝

記者杜奕君／綜合報導

「芬蘭司機」馬卡南（Lauri Markkanen）28日在自家主場強勢寫下紀錄之夜！猶他爵士主場迎戰鳳凰城太陽，馬卡南全場32投14中，包含完美的17罰全進，轟下51分、14籃板、3助攻，不僅帶領鹽湖城軍團以138比134戰勝太陽，更成為繼1998年傳奇球星「郵差」馬龍（Karl Malone）之後，隊史首位拿到「單場50分」好手。

爵士今日主場迎戰太陽來訪，此戰馬卡南手感火燙，首節個人就拿下14分，也幫助爵士建立12分領先優勢。但次節馬卡南手感降溫，單節僅有4分進帳，太陽也趁勢追近，半場打完爵士僅剩下3分領先。

下半場太陽持續追近比分，爵士雖然有馬卡南不斷搶分，但太陽也靠「奪命書生」布克（Devin Booker）領軍搶分，加上威廉斯（Mark Williams）內線不斷強攻，雙方正規48分鐘打平，進入延長賽。

進入延長賽後，馬卡南持續火燙手感，個人獨攬9分，包含最後1.9秒終結比賽的關鍵兩罰，最終爵士就在主場以4分之差贏球，讓馬卡南的紀錄之夜以勝利收場。

馬卡南全場出賽45分鐘，繳出32投14中、17罰17中的優質命中率，全場斬獲51分、14籃板、3助攻，延長賽命中關鍵一擊的主控喬治（Keyonte George）26分、5籃板、10助攻，凱斯勒（Walker Kessler）25分、11籃板、4助攻。

太陽方面，以布克的34分、5籃板、10助攻最佳，威廉斯貢獻25分、11籃板，球隊自拿下開幕戰勝利後，近期苦吞一波3連敗。

馬卡南寫下生涯新高單場51分，也是隊史自傳奇球星馬龍在1998年之後，近27年以來隊史又一位達到此紀錄好手。連同馬卡南在內，本季至今已有4位球員寫下單場50分紀錄，聯盟球星整體得分火力可說相當驚人。

▲爵士「芬蘭司機」馬卡南轟下生涯新高51分代表作。（圖／達志影像／美聯社）

▲爵士「芬蘭司機」馬卡南轟下生涯新高51分代表作。（圖／達志影像／美聯社）

攻城獅德魯開箱首秀繳20分19籃板　奪TPBL第3周MVP

台北戰神主場三大主題日　夜市、聖誕派對、紅色跨界嗨翻和平館

總統盃3x3籃球總決賽登凱道　72隊角逐總獎金178萬

今天不靠咖哩大神！勇士團隊戰力爆發　庫明加砍25分領軍宰灰熊

終於贏了！新加盟的西蒙斯砍25分　塞爾提克開季3連敗後喜迎首勝

快訊／曾因過失傷害罪遭判拘役20天　戴維斯復出加盟PLG洋基工程

獨行俠狀元「旗子哥」慘拿2分　雷霆SGA砍23分8助攻率隊強勢4連勝

暖心！美津濃主動聯繫　捐贈135萬元裝備給花蓮光復三校體育隊伍

喬麗爾延長賽關鍵一擊建功　中華女籃奪亞青運3X3金牌

台灣KOM太平洋經典賽　馮俊凱、許書瑋勇奪男、女第一

