NHK專訪揭幕後！大谷復出「被叮嚀別看球速」　仍刷新最速紀錄

記者胡冠辰／綜合報導

NHK昨（28日）播出洛杉磯道奇日籍二刀流巨星大谷翔平的專訪影片，節目中他回顧本季重返「二刀流」的復出歷程，並首度談及投手復出時的內心掙扎與幕後細節；大谷透露，儘管隊醫曾提醒「不要看球速」，但他仍在復出後連續投出破百英里的火球，甚至刷新個人大聯盟最快球速紀錄。

大谷今年2月起正式啟動二刀流復出計畫，原先預定以更保守節奏回到投手丘，但由於球隊投手戰力吃緊，他最終提前1個月在6月就復出登板，睽違663天再次以投手身分站上大聯盟投手丘。

而他在復出首戰就直接測得最速100英里（約161公里），緊接著復出第3場登板，更投出個人大聯盟生涯最速101.1英里（約163.6公里），火球威力震撼全場。

談到當時球速飆升的狀況，大谷翔平坦言自己其實一開始並不打算投到那麼快，他回憶說：「有點覺得球速飆得太快了，原本我是想說，一開始大概用95到96英里左右的球速，把前5場左右以不錯的品質投完就好了。」

不過球速超出預期的同時，他也認為那樣的環境反而容易激發高水準表現，大谷直言：「我覺得那是一個很容易做出高水準表現的環境。」

節目也揭露一段重要幕後；大谷表示，球隊隊醫曾提醒他不要刻意關注球速數字，並直接指示：「不要去看球速。」因此他上場時刻意壓抑自己、不去追求速度，但仍出現「球速自己上去」的感覺，大谷坦言：「我明明是想不要再把球速往上加的，但就是有一種球速自己會一直往上跑的感覺。」

節目中也播出大谷以100英里速球三振打者的畫面，隨後他表情依舊嚴峻地走回休息區；一般認為160公里以上的速球會增加受傷風險，但大谷仍選擇貫徹全力投球，他直言，如果無法用自己認可的方式投球，就很難進步，也無法說服自己：「如果我沒有那種能夠盡情把表現發揮出來的感覺，我就沒辦法變得更好，而且我自己也無法接受，就算是一邊敷衍、一邊投球，應該也不會覺得有趣吧。」

他也強調速球是自己投球風格中不可或缺的一環，並表示：「就我的風格來說，那（速球）是一項武器，而且也是我能成立的重要部分之一。」

由於大谷同時具備頂級打者視角，他也更清楚球速對打者的壓迫差異；他談到站上打擊區時，94到95英里與100英里在應對方式上根本不是同一個等級，大谷說：「站在打擊區時，94到95英里和100英里，在應對方式上真的差了兩個等級、甚至三個等級。」

大谷在節目中透過這段復出過程，展現了他即使背負傷病風險，仍堅持以全力姿態貫徹二刀流的信念；整個復出賽季，他用行動證明自己的選擇，也讓外界再度看見他對「最強自己」的執著。