勇士三分雨！單場17顆三分球加持　柯瑞、巴特勒攜手擊沉快艇

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士29日主場迎戰洛杉磯快艇來訪，靠著雙星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）攻下19分、8助攻、2抄截，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）21分、5籃板、5助攻攜手合作，加上團隊投進17記三分球，最終勇士以98比79擊沉快艇，笑納2連勝。

開季表現出色的灣區大軍，今日在主場迎接快艇來訪，開賽勇士就靠著一哥柯瑞加持取得領先，不過次節勇士團隊手感冰冷，快艇靠著「大鬍子」哈登（James Harden）以及雷納德（Kawhi Leonard）領軍追分，半場打完反以49比46取得領先。

但下半場開打後，勇士找回節奏，柯瑞與巴特勒攜手出擊，加上團隊三分攻勢全面展開，逐步拉開領先優勢，最終就以19分之差大勝。

勇士此戰以巴特勒12投9中，砍下21分、5籃板、5助攻最佳，柯瑞則貢獻19分、8助攻、2抄截，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）12分、5籃板、4助攻。

快艇此戰輸球最大關鍵就是進攻端斷線，團隊命中率低到僅36.6%，三分球全場更是33投6中，命中率只有18.2%，哈登拿下全隊最高20分，雷納德則有18分。

▲勇士柯瑞持續穩定發揮，幫助球隊在主場大勝快艇。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞持續穩定發揮，幫助球隊在主場大勝快艇。（圖／達志影像／美聯社）

