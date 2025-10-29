馬克西狂轟39分10助攻　落後19分的七六人大逆轉豪取4連勝

記者杜奕君／綜合報導

揮別上季低迷表現，費城七六人2025-26賽季開打至今，團隊整體表現火燙，29日作客交手華盛頓巫師，即便一度落後多達19分，但七六人仍在當家明星主控馬克西（Tyrese Maxey）全場狂轟39分、3籃板、10助攻帶領下，最終延長賽139比134逆轉贏球，除了豪取開季4連勝，目前更是穩居東區龍頭大位。

七六人上賽季飽受傷病問題困擾，從季前的東冠大熱門，到最終連季後賽門票都無法取得。但本季七六人捲土重來，開季包括馬克西以及本季「選秀探花」艾奇康（VJ Edgecombe）表現出色，加上「大帝」恩比德（Joel Embiid）也傷癒回歸，讓球隊開季戰績一路長紅。

此戰客場踢館巫師，七六人開賽卻是面臨苦戰，巫師上季選秀榜眼薩爾（Alex Sarr）表現出色，前3節最多曾領先七六人達19分，眼看就要在主場輕鬆拿下勝利。

但七六人末節上演大逆襲，馬克西與本季擔任板凳暴徒角色的葛萊姆斯（Quentin Grimes）頻頻搶分，正規賽終了前38.7秒，葛萊姆斯更是飆進關鍵三分球，將比賽打成126比126進入延長賽。

進入延長賽後，雙方雖然仍一路拉鋸，但馬克西展現強大得分爆發力，強勢切入隨後又爆扣得手，接著在關鍵時刻更是連續站上罰球線搶分，延長賽團隊拿下13分，其中他個人就包辦9分，也幫助七六人逆轉以5分贏球，收穫開季4連勝。

此戰七六人贏球頭號功臣就是馬克西，全場他出賽多達47分26秒，25投11中砍下39分、3籃板、10助攻、1抄截、1阻攻，他也成為NBA史上第2位，在開季前4場比賽攻下至少150分與30次助攻的選手，上一位則是2016-17賽季當時效力奧克拉荷馬雷霆的衛斯布魯克（Russell Westbrook）。

除了馬克西表現優異外，七六人恩比德此役也攻下25分、7籃板、5助攻，葛萊姆斯23分、7籃板、3抄截、2阻攻，艾奇康14分、6籃板、4助攻。

巫師雖然飲恨輸球，但此戰團隊表現仍十分亮眼，全隊共8人得分達雙位數，薩爾打出賽季至今代表作，轟下31分、11籃板、5助攻、2抄截、2阻攻，喬治（Kyshawn George）20分、9籃板、7助攻。

▲七六人當家主控馬克西轟下39分、10助攻，領軍逆轉取得開季4連勝。（圖／達志影像／美聯社）