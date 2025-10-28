預約「年度新人王」最大黑馬　艾奇康成七六人後場新希望

記者杜奕君／綜合報導

費城七六人開季至今3戰全勝，排名與芝加哥公牛並列東區龍頭，其中一大關鍵，就是本季「選秀探花」艾奇康（VJ Edgecombe）打出亮眼表現，場均25分、5.7籃板、6助攻外帶1.7抄截，攻守兩端都有強勢發揮下，成為七六人後場新希望，也打出球隊嶄新氣象。

上賽季大肆補強，卻因為主力層出不窮的傷病狀況，導致戰績一落千丈，七六人在今年新人選秀會上獲得首輪第3順位籤，並挑中了來自貝勒大學，身高193公分的得分後衛艾奇康。

而這位體能勁爆的得分後衛，也在開季首戰就狂轟34分技驚四座，28日對上奧蘭多魔術之戰，艾奇康全場又斬獲26分、4籃板、7助攻外帶抄截及阻攻各1次，與單場轟下43分、8助攻的明星主控馬克西（Tyrese Maxey），儼然成為球隊重建新希望。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於七六人管理層來說，包括球隊一哥「大帝」恩比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）都逐漸邁入生涯後期，且傷病狀況不斷情況下，若艾奇康持續打出如此亮眼表現，由他與馬克西所建構的全新後場組合，或許將是未來可行方向。

目前艾奇康場均能繳出25分、5.7籃板、6助攻外帶1.7抄截，也被視為本季「年度新人王」的最大熱門人選。

▲七六人新秀探花艾奇康開季表現亮眼，成為年度新人王有力競爭人選。（圖／達志影像／美聯社）