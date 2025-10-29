飆分秀持續！　SGA轟31分9籃板率領雷霆開季5連勝

記者杜奕君／綜合報導

擋不住的衛冕冠軍奧克拉荷馬雷霆！開季連勝不止的雷霆，29日在主場迎戰沙加緬度國王來訪，雷霆當家一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場26投14中，又轟下31分、9籃板、4助攻、1抄截、3阻攻，強勢表現也幫助雷霆以107比101勝出，喜迎開季5連勝。

雷霆今日主場迎戰國王，開季平均能繳出23分、10.3籃板的主戰長人霍姆格倫（Chet Holmgren）因為背部緊繃無法出賽，雷霆上半場也陷入困境，以4分之差落後給來訪國王。

不過下半場雷霆持續追分，末節身為球隊主力王牌的吉爾吉斯-亞歷山大領軍打出一波11比0攻勢超前比分，雖然終場前36.4秒薩波尼斯（Domantas Sabonis）切入讓國王落後追到僅3分差距，但終場前16秒，雷霆吉爾吉斯-亞歷山大飆進關鍵三分球奠定勝果，最終雷霆就以6分之差收下勝利。

此戰雷霆吉爾吉斯-亞歷山大撐起半邊天，全場狂轟31分、9籃板、4助攻、1抄截、3阻攻，且僅有站上罰球線兩次，威金斯（Aaron Wiggins）貢獻18分、6籃板、6助攻、3阻攻，米歇爾（Ajay Mitchell）也有18分、2抄截。

吞下2連敗的國王方面，拉文（Zach LaVine）拿下全隊最高23分，衛斯布魯克（Russell Westbrook）16分、9籃板、4助攻，薩波尼斯（Domantas Sabonis）則有10分、18籃板、3助攻。

▲吉爾吉斯-亞歷山大轟下31分、9籃板、4助攻，率領雷霆開季5連勝。（圖／達志影像／美聯社）