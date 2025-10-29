運動雲

>

林俊吉扮第4節先生飆分　夢想家本季終於贏球也是簡浩執教首勝

▲夢想家林俊吉、張宗憲、簡浩，海神胡瓏貿。（圖／TPBL職籃提供）

▲夢想家林俊吉末節獨拿12分，成為贏球關鍵要角。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃29日晚間由高雄全家海神主場迎戰福爾摩沙夢想家，開季苦吞3連敗，勝場尚未開胡的夢想家，此戰展現強大求勝氣勢，上半場靠著張宗憲、霍爾曼攜手飆分，末節更靠「夢想小跑車」林俊吉單節獨拿12分，最終夢想家99比86贏球，喜迎本季首勝，也是新任總教練簡浩執教首勝。

開季苦吞3連敗的夢想家，今日迎接主力前鋒馬建豪傷癒回歸，此戰遠征港都挑戰海神，開賽夢想家就靠張宗憲、恩尼斯攻城掠地，加上霍爾曼第2節獨拿15分，半場打完夢想家便取得53比41領先優勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲夢想家林俊吉、張宗憲、簡浩，海神胡瓏貿。（圖／TPBL職籃提供）

▲夢想家開季3連敗後，簡浩終於拿下執教首勝。（圖／TPBL職籃提供）

下半場開打後，海神在末節一度打出反撲氣勢，追到僅8分差，但隨後夢想家主力控衛林俊吉遠投近切無往不利，單節獨拿12分成功扮演「第4節先生」，也幫助夢想家以13分之差捍衛本季首勝。

夢想家此戰4人得分達雙位數，恩尼斯、張宗憲各有21分進帳，霍爾曼20分、10籃板、4助攻，林俊吉18分、3籃板、2助攻、2抄截。

海神方面以胡瓏貿拿下全場最高28分外帶5籃板，歐提斯14分、7籃板、3抄截，凱帝13分、6籃板。

▲夢想家林俊吉、張宗憲、簡浩，海神胡瓏貿。（圖／TPBL職籃提供）

▲胡瓏貿此戰砍下28分，也拿到個人效力海神的1500分。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 夢想家海神林俊吉TPBL台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

半獸人首秀12分12籃板作收　獵鷹主帥坦言仍在適應中

半獸人首秀12分12籃板作收　獵鷹主帥坦言仍在適應中

快訊／NBA「半獸人」台籃首秀破功！　領航猿宰獵鷹笑擁2連勝

快訊／NBA「半獸人」台籃首秀破功！　領航猿宰獵鷹笑擁2連勝

勇士三分雨！單場17顆三分球加持　柯瑞、巴特勒攜手擊沉快艇

勇士三分雨！單場17顆三分球加持　柯瑞、巴特勒攜手擊沉快艇

馬克西狂轟39分10助攻　落後19分的七六人大逆轉豪取4連勝

馬克西狂轟39分10助攻　落後19分的七六人大逆轉豪取4連勝

海神迎接主場3連戰　蘇文儒預告將強勢反彈

海神迎接主場3連戰　蘇文儒預告將強勢反彈

開季3連敗夢想家變陣！　砍將馬建豪回歸今晚拚首勝

開季3連敗夢想家變陣！　砍將馬建豪回歸今晚拚首勝

領航猿副領隊「多一位」！　黃紹恩加盟盼注入新思維

領航猿副領隊「多一位」！　黃紹恩加盟盼注入新思維

飆分秀持續！　SGA轟31分9籃板率領雷霆開季5連勝

飆分秀持續！　SGA轟31分9籃板率領雷霆開季5連勝

湖人傷病魔咒持續蔓延！　射手文森左腳踝扭傷將缺陣2到4周

湖人傷病魔咒持續蔓延！　射手文森左腳踝扭傷將缺陣2到4周

預約「年度新人王」最大黑馬　艾奇康成七六人後場新希望

預約「年度新人王」最大黑馬　艾奇康成七六人後場新希望

【小小年紀一把年紀】小妹妹萬聖節cosplay阿嬤過馬路　逼真還原超可愛

熱門新聞

快訊／大谷翔平二刀流6局失4分吞敗　藍鳥世界大賽扳平2勝2敗

史普林格右側不適接受MRI檢查　藍鳥教頭擔憂狀況：真的糟透了

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

中職自由球員公告合計21位A級球員　黃子鵬、林立、蘇智傑受矚

羅伯斯為失言道歉：是我的錯，我愛加拿大！

中職FA今開市！黃子鵬、林承飛等5人受矚　桃猿喊話全力留人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平二刀流吞敗　藍鳥系列賽扳平

2藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

3凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平失投挨轟懊悔

4中職自由球員公告合計21位A級球員

5羅伯斯為失言道歉：是我的錯

最新新聞

1TPBL職籃烏龍　張宗憲驅逐出場沒發現

2林俊吉扮第4節先生　夢想家奪本季首勝

3半獸人首秀12分12籃板　主帥稱適應中

4半獸人台籃首秀破功　領航猿奪2連勝

5軟銀聽牌日本一！山川連3轟追平紀錄

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

古久保執教首冠封王歸功投手：像夢一樣

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

【這團太會演】萬聖節最強雲霄飛車扮裝現身！全員抖動＋俯衝神還原

【鴕鳥本人都沒這麼像】萬聖節最狂的百元鴕鳥！唯一缺點是費腰XD

【滾滾泥流】燕子口堰塞湖恐潰決！ 立霧溪「水流狂衝」居民緊急撤離
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366