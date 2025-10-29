林俊吉扮第4節先生飆分　夢想家本季終於贏球也是簡浩執教首勝

▲夢想家林俊吉末節獨拿12分，成為贏球關鍵要角。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃29日晚間由高雄全家海神主場迎戰福爾摩沙夢想家，開季苦吞3連敗，勝場尚未開胡的夢想家，此戰展現強大求勝氣勢，上半場靠著張宗憲、霍爾曼攜手飆分，末節更靠「夢想小跑車」林俊吉單節獨拿12分，最終夢想家99比86贏球，喜迎本季首勝，也是新任總教練簡浩執教首勝。

開季苦吞3連敗的夢想家，今日迎接主力前鋒馬建豪傷癒回歸，此戰遠征港都挑戰海神，開賽夢想家就靠張宗憲、恩尼斯攻城掠地，加上霍爾曼第2節獨拿15分，半場打完夢想家便取得53比41領先優勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲夢想家開季3連敗後，簡浩終於拿下執教首勝。（圖／TPBL職籃提供）

下半場開打後，海神在末節一度打出反撲氣勢，追到僅8分差，但隨後夢想家主力控衛林俊吉遠投近切無往不利，單節獨拿12分成功扮演「第4節先生」，也幫助夢想家以13分之差捍衛本季首勝。

夢想家此戰4人得分達雙位數，恩尼斯、張宗憲各有21分進帳，霍爾曼20分、10籃板、4助攻，林俊吉18分、3籃板、2助攻、2抄截。

海神方面以胡瓏貿拿下全場最高28分外帶5籃板，歐提斯14分、7籃板、3抄截，凱帝13分、6籃板。

▲胡瓏貿此戰砍下28分，也拿到個人效力海神的1500分。（圖／TPBL職籃提供）