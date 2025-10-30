運動雲

>

特攻「特級玩家GAME START」主題周　進場有機會拿PS5

▲特攻「特級玩家GAME START」主題周，11月1日、2日登場。（圖／新北中信特攻提供）

▲特攻「特級玩家GAME START」主題周，11月1日、2日登場。（圖／新北中信特攻提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

新北中信特攻籃球隊上週末於新莊體育館進行主場開幕週，兩日湧進上萬名球迷進場觀賽，本週末11月1日、2日下一檔主題日「特級玩家GAME START」緊接著登場，「特攻基地」將變成籃球遊戲世界，邀請線人們一起進入特級玩家遊戲！

11月1日、2日，線人們進入新莊體育館「特級玩家GAME START」世界後，將隨機化身為特務軍團－曾文鼎、林韋翰或飛克（Viktor Gaddefors），或是啦啦隊Passion Sisters－桃子或維尼，當然也有最受歡迎的吉祥物－Thunder桑德！玩家化身為Q版角色後，可以沉浸式挑戰各種關卡，集滿所有點數就能成為特級玩家，所選擇的角色都有專屬的限定技能，可以在特定關卡派上用場，等待各位線人玩家進場闖關解鎖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中信特攻「衝電樂園」搭配不同主題提供不一樣的體驗，除了「Flash Carnival Game－飛向籃筐、滾球遊戲」、「Play with Thunder 氣墊區」持續開放外，「特攻基地」變身籃球遊戲世界，適合所有年齡層一起挑戰的特級玩家主題闖關遊戲「籃球學堂、一箭穿心、得分機器、最強集氣、人球一體、裝備升級」等你來挑戰，集滿點數就有玩家獎勵等著你，集滿3顆星即享有「特務拍貼機」使用資格，集滿6顆星就可以把遊戲角色透卡吊飾帶回家！

▲特攻「特級玩家GAME START」主題周，11月1日、2日登場。（圖／新北中信特攻提供）

11月1日，中信特攻再度邀請兒童界人氣天王「泡泡哥哥」來到特攻主場，不只為小線人們帶來最精彩的帶動唱跳，也會在「FUN電遊行」陪大家開心放電。

11月2日則由中信特攻主持人「比利」發出電玩挑戰令－「NBA 2K26 PK賽」！4位PS女孩－妮可、畇二、曼容、希希將邀約現場球迷與她們組隊，輪流出戰NBA 2K26台灣區排名第15名的比利，有信心幫助女孩們戰勝比利的線人玩家們，趕快手刀買票、提早進場，獲勝就能獲得合照機會喔！

另外，專屬特級玩家的超狂獎勵「PS5 NBA 2K26同捆包」等著你！只要進場參加中場遊戲，第一位投進LOGO SHOT者，即可獲得「PS5 NBA 2K26同捆包」；若當日特攻拿下主場勝利，更將加碼抽出一位當日進場的DYNAMO會員，送出「PS5 NBA 2K26同捆包」！活動兩日14:30-17:00，迴廊也有PS5攤位提供玩家試玩喔！

▲特攻「特級玩家GAME START」主題周，11月1日、2日登場。（圖／新北中信特攻提供）

為精彩賽事應援，當然需要最有活力的啦啦隊！上一賽季榮獲「年度啦啦隊」殊榮的Passion Sisters，本週應援陣容除了桃子、維尼、希希、妮可、畇二、曼容、沛婕、盈瑩和WENDY外，PS新成員－珮含也將在特攻基地初登板，一起為特務軍團全力應援！

11月1日、2日購票進場，就有機會獲得「特級玩家GAME START全角色直尺」乙個，贈品數量有限，建議儘早入場領取。進場後也不怕餓肚子，不論是主食或小吃，甜點炸物和飲品攤商應有盡有，還有「應援長巾專屬美食優惠」，消費時出示特攻專屬應援道具即享有各店家餐點優惠！

顛覆背號T的印象，中信特攻推出新款「DEA選手個人水洗T」，阿巴西、林韋翰、謝亞軒、魏嘉豪和飛克共五款等你收藏，11月1日新莊體育館商品部開賣，最終結帳金額滿1500元／3000元即送贈品，款式隨機，限量發送，送完為止！「DEA選手個人水洗T」也將於中信特攻網路商城同步販售，一起穿上「特攻風格」的場外戰袍，為場上特攻大力應援！

新北中信特攻籃球隊以美國緝毒局（Drug Enforcement Administration）的縮寫”DEA”作為隊名，宣示「反毒」為球隊核心理念，希望透過籃球運動的熱血正能量，獲得更多年輕族群支持，幫助年輕學子培養良好的運動習慣，降低接觸毒品的風險。

結合體育與反毒教育的理念獲得「大漢家具」的認同與支持，將於11月2日邀請500名學童到新莊體育館觀看球賽，並將參觀「中國信託反毒教育基金會」攤位，認識毒品帶來的危害、避免誤觸毒品陷阱。在賽訓之餘，新北中信特攻將持續深入校園推廣籃球運動及反毒教育，也歡迎企業團體共襄盛舉，一同為下一代的未來努力！

▲特攻「特級玩家GAME START」主題周，11月1日、2日登場。（圖／新北中信特攻提供）

關鍵字： 新北中信特攻TPBL特級玩家GAME START主題周台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大烏龍！紀錄台沒發現張宗憲早該驅逐出場　多打了4分鐘還拿3分

大烏龍！紀錄台沒發現張宗憲早該驅逐出場　多打了4分鐘還拿3分

林俊吉扮第4節先生飆分　夢想家本季終於贏球也是簡浩執教首勝

林俊吉扮第4節先生飆分　夢想家本季終於贏球也是簡浩執教首勝

半獸人首秀12分12籃板作收　獵鷹主帥坦言仍在適應中

半獸人首秀12分12籃板作收　獵鷹主帥坦言仍在適應中

快訊／NBA「半獸人」台籃首秀破功！　領航猿宰獵鷹笑擁2連勝

快訊／NBA「半獸人」台籃首秀破功！　領航猿宰獵鷹笑擁2連勝

勇士三分雨！單場17顆三分球加持　柯瑞、巴特勒攜手擊沉快艇

勇士三分雨！單場17顆三分球加持　柯瑞、巴特勒攜手擊沉快艇

馬克西狂轟39分10助攻　落後19分的七六人大逆轉豪取4連勝

馬克西狂轟39分10助攻　落後19分的七六人大逆轉豪取4連勝

海神迎接主場3連戰　蘇文儒預告將強勢反彈

海神迎接主場3連戰　蘇文儒預告將強勢反彈

開季3連敗夢想家變陣！　砍將馬建豪回歸今晚拚首勝

開季3連敗夢想家變陣！　砍將馬建豪回歸今晚拚首勝

領航猿副領隊「多一位」！　黃紹恩加盟盼注入新思維

領航猿副領隊「多一位」！　黃紹恩加盟盼注入新思維

飆分秀持續！　SGA轟31分9籃板率領雷霆開季5連勝

飆分秀持續！　SGA轟31分9籃板率領雷霆開季5連勝

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

熱門新聞

王者軟銀！神奇兩轟逆轉阪神　睽違5年再奪日本一

桑尼、傑登聯手砍61分　新北國王力退KBL冠軍奪東超首勝

特攻「特級玩家GAME START」主題周　進場有機會拿PS5

NBA理事會正式批准湖人易主！道奇老闆華特接掌紫金軍團

中職金手套獎名單公布！4位選手雙料獲獎、江坤宇締造游擊6連霸

桃猿宣布二軍場地遷回桃園！人事同步異動　礒江厚綺出任球團處處長

讀者回應

﻿

熱門新聞

1軟銀睽違5年再奪日本一

2新北國王力退KBL冠軍奪東超首勝

3特攻主題周　進場有機會拿PS5

4NBA正式批准湖人易主！道奇老闆接掌

5中職金手套獎名單公布！

最新新聞

1NBA正式批准湖人易主！道奇老闆接掌

2特攻主題周　進場有機會拿PS5

3新北國王力退KBL冠軍奪東超首勝

4軟銀睽違5年再奪日本一

5富邦長春公開賽次輪領先榜吹起泰國風

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

梁朝偉為劉嘉玲錄VCR 放閃「擔心她睡不好」！

【泰格與雪兒】規矩男

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

【戰車冒煙掀議】CM11沿路冒白煙　十軍團澄清：正常現象

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366