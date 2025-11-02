運動雲

字母哥與衛少差點爆衝突　國王驚險戰勝公鹿

記者杜奕君／綜合報導

沙加緬度國王2日踢館密爾瓦基公鹿，雙方打出一場拉鋸激戰，公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）甚至差點和本季剛剛加盟國王的衛斯布魯克（Russell Westbrook）擦槍走火爆發衝突，最終安戴托昆波關鍵補籃失手，國王就以135比133驚險帶走勝利。

▲公鹿安戴托昆波、國王拉文。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿安戴托昆波與國王衛斯布魯克此戰險些爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）

開季前5戰僅拿1勝的國王，今日踢館開季前5戰拿下4勝，被視為本季東冠大熱門的公鹿，但此戰雙方一路呈現拉鋸，比賽過程中，公鹿王牌球星安戴托昆波甚至在一次強勢切入中，遭衛斯布魯克直接扯著，雙方一度糾纏，場面險些擦槍走火，所幸衝突並未擴大。

公鹿靠著安戴托昆波末節不斷強勢單打，將比分逐步緊逼，但國王主控施洛德（Dennis Schroder）終場前14.8秒關鍵兩罰俱中，讓國王以3分超前。

隨後公鹿格林（AJ Green）終場前1.1秒要到兩罰機會，他在首罰順利命中後，第2罰故意不進企圖扳平戰局，但安戴托昆波關鍵補籃失手，最終公鹿就在主場以兩分飲恨吞敗。

此戰國王以拉文（Zach LaVine）砍下31分最佳，迪羅臣（DeMar DeRozan）拿下29分，薩波尼斯（Domantas Sabonis）24分、13籃板、6助攻，罰進關鍵兩分的施洛德24分、5籃板、7助攻、2抄截。

飲恨輸球的公鹿方面，安戴托昆波拿到26分、11籃板、8助攻，羅林斯（Ryan Rollins）16分、8助攻。

▲公鹿安戴托昆波、國王拉文。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王拉文砍下31分，幫助球隊撂倒強敵公鹿。（圖／達志影像／美聯社）

