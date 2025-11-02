海神大危機！單場命中率29.3%吞4連敗　隊長余純安：球隊紀律不佳

▲海神隊長余純安直言團隊執行力與紀律不佳。（圖／TPBL職籃提供）

上季一舉殺入TPBL職籃年度總冠軍賽，並和新北國王力戰7場才敗下陣來，「南霸天」高雄全家海神本賽季在洋將陣容升級情況下，季前就被視為爭冠熱門勁旅。但海神從熱身賽就遭遇傷病問題，加上土洋整合狀況仍未達預期，今日對上桃園台啤永豐雲豹最終以22分之差慘敗。賽後隊長余純安表示，「球隊執行力跟紀律不佳，這應該是職業球員需要具備的基本條件。」

海神近期進行主場5連戰，不料卻是苦吞4連敗收場，目前戰績2勝5敗滑落至聯盟墊底爐主席位，整體狀態可說是相當危急。

海神此戰主場迎戰雲豹，團隊進攻手感慘不忍睹，全場75次出手僅中22球，命中率僅有29.3%，除了凱帝拿下27分、13籃板之外，本土僅有胡瓏貿拿下雙位數的10分外帶7籃板、3助攻。

海神隊長余純安表示，「球隊執行力跟紀律不佳，這應該是職業球員需要具備的基本條件。」

總教練費雪則直言，「大家開賽並未做好準備，包括不少球讓對手輕鬆快攻得分，即便2、3節進攻有些回溫，但不足以逆轉戰局，且並未展現應有態度，待大家恢復健康，看影片修正面對接下來的客場之旅。」

