李政厚卸下中外野？巨人簽下金手套貝德　轉守右外野有背書

▲▼巨人南韓球星「風之孫」李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

▲李政厚新賽季可能轉守角落外野。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

舊金山巨人終於為重整外野防線採取行動，根據多家韓媒報導，巨人球團為了將李政厚移往角落外野，果斷簽下曾獲中外野金手套的貝德（Harrison Bader），這筆補強被視為同時「拯救李政厚與巨人隊」的重要操作。

包含大聯盟官網、《The Athletic》等多家美國媒體，於27日一致報導指出，舊金山已與自由球員外野手貝德簽下2年合約，總額2050萬美元。

巨人外野防守長期被評為球隊弱點，也被認為必須在2026賽季前迅速改善，此次補強，正反映出球團高層欲改善上季名列聯盟末段的外野防守的強烈意志。

貝德自2018年以來，累積 OAA （Outs Above Average，衡量防守球員比聯盟平均多製造多少出局數的指標，0為平均）達+76，在全大聯盟外野手中展現壓倒性的防守範圍，單就2025賽季而言，他的OAA亦位於聯盟前92%，是一名以守備對球隊貢獻極大的球員。

特別是由李政厚與左外野手拉莫斯（Heliot Ramos）所撐起的外野防線，被當地球迷與媒體評價為「毫無安定感」，相關批評在美國媒體間幾乎到了緊咬不放的程度

▲巨人拉莫斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲巨人拉莫斯。（圖／達志影像／美聯社）

根據《The Athletic》指出，2025賽季李政厚與拉莫斯兩人合計的OAA為-14。其中李政厚個人OAA為-5，DRS（Defensive Runs Saved，防守球員阻止失分的指標）則為-18。

一向主張巨人必須補進中外野手的《The Athletic》也表示，「貝德的加盟，為李政厚轉守角落外野鋪好了道路，擁有強勁臂力的李政厚，轉任右外野的可能性相當高。」並引用大聯盟數據網站Baseball Savant的資料指出，李政厚的傳球速度位居大聯盟前91%。

從不同角度來看，也有人認為李政厚是「失去了中外野位置」，但也存在另一種觀點，認為這是考量其進攻能力後，替他減輕守備負擔的安排。

相較守備範圍更大的中外野，轉守角落外野能降低體能消耗，讓他更專注於打擊。事實上，李政厚在2020賽季效力韓國職棒培證英雄時，曾有過右外野的守備經驗。

在韓國，部分聲音認為李政厚「讓出了中外野」，但在美國卻反而出現歡迎這項調整的氣氛，一名美國球迷指出，在2025賽季至少出賽400打席的右外野手中，若將李政厚算入，他的三振率將是最低、打擊率排名第5、得分並列第6，因此對貝德的加盟表示支持。

最終，李政厚的新賽季守備位置，將在春訓與熱身賽後確定，究竟是左外野或右外野仍有變數，外界也關注，他是否能在角落外野展現反彈表現，洗刷圍繞在其身上的守備質疑。

