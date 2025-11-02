猛！升級版雲豹開季狂飆3連勝登龍頭　南霸天海神苦吞4連敗

▲雲豹高錦瑋率隊開季狂飆3連勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

本賽季徹底捨棄傳統型內線洋將，改以快速、機動型洋將為導向，升級版的桃園台啤永豐雲豹在2025-26的TPBL職籃賽季，開季階段可說打出令人眼睛為之一亮表現。2日作客挑戰南霸天高雄全家海神，即便雲豹得分之鑰克羅馬休兵，但靠著米勒28分、11籃板，以及本季首度「開箱」登場的迪亞洛貢獻21分、9籃板，加上一哥高錦瑋14分、8助攻，雲豹以100比78贏球，收下開季3連勝。

雲豹本季不僅找來德國籍主帥羅德爾，在洋將陣容挑選上，除了續留得分王克羅馬之外，包括麥卡洛、米勒以及迪亞洛都是具備機動性與移動能力的大型鋒線，徹底捨棄了傳統內線護框型長人。

▲雲豹米勒今日扛起克羅馬休兵的得分重任，全場狂飆28分、11籃板。（圖／TPBL職籃提供）

但這樣的改變，在開季看來可說是極為成功，雲豹例行賽前兩戰都拿下勝利後，今日遠征港都交手海神，開賽雲豹就靠著米勒以及高錦瑋聯手搶分，首節就建立29比10大幅領先。

次節海神雖然在洋將凱帝獨拿11分撐場下，整體節奏稍有回穩，但半場打完雲豹仍建立50比29的大幅領先。

下半場開打後，海神雖然逐漸找回進攻節奏，除了凱帝持續拿分外，本土方面包括胡瓏貿、蘇文儒都有建樹，加上隊長余純安替補貢獻7分，不過在防守端完全無法擋住雲豹攻勢，除了3洋將米勒、迪亞洛以及麥卡洛都有所建樹外，本土雙星高錦瑋、林信寬也加入搶攻，雲豹單節轟下32分，持續擴大領先來到27分之多。

▲海神苦吞4連敗，此戰僅有凱帝能和雲豹凶猛火力抗衡。（圖／TPBL職籃提供）

雲豹在大幅領先情況下，末節登錄球員輪番上陣，最終就以100比78贏球，喜迎開季3連勝，海神則是持續面臨低潮，苦吞近期4連敗。

雲豹全場5人得分達雙位數，米勒貢獻28分、11籃板、2抄截、1阻攻，迪亞洛本季首度登場，也揮別熱身賽低迷表現，11投9中拿下21分、9籃板，麥卡洛14分、10籃板，高錦瑋14分、8助攻，林信寬也有13分進帳。

相較於雲豹全場56.3%高命中率，此戰團隊命中率僅有29.3%的海神方面，全場以凱帝27分、13籃板、2阻攻最佳，本土方面僅有胡瓏貿拿下雙位數的10分，另有7籃板、3助攻表現。

▲雲豹迪亞洛本季首度登場，就幫助球隊大勝贏球。（圖／TPBL職籃提供）