慘！綠衫軍遭狂電27分　杜蘭特轟26分、火箭單場19顆三分球奪勝

記者杜奕君／綜合報導

休士頓火箭2日對上波士頓塞爾提克之戰，展現強大「三分雨」攻勢，全隊不僅投進19記三分球，且整體三分球命中率高達「65.5%」，也讓賽況呈現一面倒，最終火箭在杜蘭特（Kevin Durant）轟下26分，森根（Alperen Sengun）16分、10籃板、9助攻、2阻攻，湯普森（Amen Thompson）17分、9籃板、8助攻攜手合作下，以128比101痛宰綠衫軍，火箭喜迎3連勝。

開季一度苦吞2連敗的火箭，近期終於展現休賽季大舉補強，被視為西區爭冠熱門勁旅的實力，今日踢館挑戰綠衫軍，火箭開賽就靠杜蘭特火力全開，單節獨拿12分的優勢火力帶動下，幫助火箭以37比24取得雙位數領先。

次節火箭持續猛烈攻勢，杜蘭特又是連續三分冷箭破網，上半場就貢獻20分，火箭也以66比48持續擴大領先優勢。

下半場開打後，主場綠衫軍依舊攻勢低迷，火箭將領先擴大來到27分之多，最終順利贏得勝利。火箭幾名主力包括森根、湯普森都有全面性數據演出。

全場火箭7人得分上雙，團隊三分球29投19中，命中率來到65.5%，成為贏球最大主因，杜蘭特全場出賽29分33秒就高效率拿下26分，湯普森17分、9籃板、8助攻，森根16分、10籃板、9助攻。

塞爾提克則是呈現低迷，團隊命中率此戰僅有38.8%，先發以普里查德（Payton Pritchard）的14分、4助攻最高，謝爾曼（Baylor Scheierman）替補貢獻全隊最高的17分。

▲杜蘭特率領火箭以優勢火力痛宰賽爾提克。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特率領火箭以優勢火力痛宰賽爾提克。（圖／達志影像／美聯社）

