可以叫我歐吉桑！3屆經典賽元老陳冠宇幽默報到　喊話前進邁阿密

中華隊持續備戰2026世界棒球經典賽（WBC），官方社群27日釋出左投陳冠宇報到的自我介紹影片，這位3屆經典賽元老以幽默口吻自稱「歐吉桑」，笑說自己調整節奏比較慢，希望學弟們能多給一點時間，讓他跟上大家的腳步，「很開心又可以重新跟大家一起練習。」

影片最後，陳冠宇也向全隊喊話，期盼大家持續努力、攜手前進，「我們繼續加油，一起前進東京，邁向邁阿密。」展現老將融入團隊、再度披上國家隊戰袍拚戰國際賽的決心，也為集訓氛圍注入輕鬆又振奮的能量。

隨著陳冠宇投入集訓行列，國際間也投以關注目光。大聯盟官網資深記者摩洛西（Jon Morosi）日前在社群平台發文直言，對於聽到陳冠宇被納入經典賽牛棚人選的討論名單感到「很興奮」，並高度肯定他過往在國際賽的穩定表現與經驗價值。

摩洛西指出，35歲的陳冠宇並未因年齡增長而下滑，反而隨著經驗累積持續進化；他也提到陳冠宇上季效力樂天桃猿繳出生涯最佳1.69防禦率，並協助球隊奪下中職總冠軍。若順利入選，將是陳冠宇生涯第3度挑戰經典賽，他也期盼在集訓中展現最佳狀態，為中華隊牛棚注入穩定戰力。

陳冠宇日前出席活動時，也首度對經典賽動向公開回應，表示即便仍在休賽季，個人訓練從未中斷，已開始為集訓與後續賽事做準備。他強調，既然決定報到，就會以最嚴謹的態度面對挑戰，參賽動機並非為了任何人，而是希望能為自己的棒球生涯留下「很完美的回憶」，並期待爭取進入正式名單。