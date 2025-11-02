快訊／超強！內馬9.9秒致勝拋投　特攻開季5戰狂拿4勝

▲特攻開季前5戰拿下4勝，目前排名高居聯盟第2位。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025-26賽季首戰，表現就令外界驚艷的新竹御嵿攻城獅，2日作客踢館本季被譽為有奪冠實力的強權新北中信特攻，風城軍團此戰仍展現強悍本色，與地主閃電軍團一路呈現拉鋸，但終場前9.9秒內馬強勢切入拋射得手，加上攻城獅最後關頭發生要命發球失誤，最終特攻就以94比91贏球，開季5戰拿下4勝。

此戰開賽攻城獅就靠本季主戰洋將德魯、高國豪領銜搶分，加上本季「選秀狀元」劉丞勳單節也進帳7分，攻城獅首節打完就以29比21取得領先。但次節特攻靠著雙洋將馬可、飛克企圖追分，不過攻城獅穩住陣腳，半場打完取得51比43的持續領先。

下半場開打後，特攻內馬開始加溫，加上阿巴西、簡廷兆都有所建樹，3節打完特攻咬住5分落後局勢。

▲特攻林韋翰末節連續助攻，開啟球隊逆轉勝契機。（圖／TPBL職籃提供）

末節特攻依舊緊咬不放，「控球魔術師」林韋翰連續兩次精彩妙傳助攻，終於讓特攻逆轉超前比分，但攻城獅依舊緊追不捨，在特攻僅有1分領先情況下，終場前9.9秒內馬切入拋射得手，讓特攻取得94比91領先。

攻城獅緊急喊出暫停後，帕塞獅邊線發球卻發生要命失誤，最終特攻就成功以3分逆轉，特攻喜迎2連勝，本季至今5戰拿下4勝。

此戰特攻以飛克的23分、11籃板、3助攻最佳，內馬21分、9籃板、3抄截，馬可17分、11籃板，阿巴西11分、簡廷兆10分，林韋翰單場8助攻進帳。

飲恨輸球的攻城獅方面，此戰共有6人得分達雙位數，火力相當平均，全場以德魯16分、12籃板最佳，選秀狀元劉丞勳12分、5籃板。

▲攻城獅選秀狀元劉丞勳此戰貢獻12分。（圖／TPBL職籃提供）