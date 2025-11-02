快訊／超強！內馬9.9秒致勝拋投　特攻開季5戰狂拿4勝

運動雲

▲特攻飛克、林韋翰，攻城獅劉丞勳。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻開季前5戰拿下4勝，目前排名高居聯盟第2位。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025-26賽季首戰，表現就令外界驚艷的新竹御嵿攻城獅，2日作客踢館本季被譽為有奪冠實力的強權新北中信特攻，風城軍團此戰仍展現強悍本色，與地主閃電軍團一路呈現拉鋸，但終場前9.9秒內馬強勢切入拋射得手，加上攻城獅最後關頭發生要命發球失誤，最終特攻就以94比91贏球，開季5戰拿下4勝。

此戰開賽攻城獅就靠本季主戰洋將德魯、高國豪領銜搶分，加上本季「選秀狀元」劉丞勳單節也進帳7分，攻城獅首節打完就以29比21取得領先。但次節特攻靠著雙洋將馬可、飛克企圖追分，不過攻城獅穩住陣腳，半場打完取得51比43的持續領先。

下半場開打後，特攻內馬開始加溫，加上阿巴西、簡廷兆都有所建樹，3節打完特攻咬住5分落後局勢。

▲特攻飛克、林韋翰，攻城獅劉丞勳。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻林韋翰末節連續助攻，開啟球隊逆轉勝契機。（圖／TPBL職籃提供）

末節特攻依舊緊咬不放，「控球魔術師」林韋翰連續兩次精彩妙傳助攻，終於讓特攻逆轉超前比分，但攻城獅依舊緊追不捨，在特攻僅有1分領先情況下，終場前9.9秒內馬切入拋射得手，讓特攻取得94比91領先。

攻城獅緊急喊出暫停後，帕塞獅邊線發球卻發生要命失誤，最終特攻就成功以3分逆轉，特攻喜迎2連勝，本季至今5戰拿下4勝。

此戰特攻以飛克的23分、11籃板、3助攻最佳，內馬21分、9籃板、3抄截，馬可17分、11籃板，阿巴西11分、簡廷兆10分，林韋翰單場8助攻進帳。

飲恨輸球的攻城獅方面，此戰共有6人得分達雙位數，火力相當平均，全場以德魯16分、12籃板最佳，選秀狀元劉丞勳12分、5籃板。

▲特攻飛克、林韋翰，攻城獅劉丞勳。（圖／TPBL職籃提供）

▲攻城獅選秀狀元劉丞勳此戰貢獻12分。（圖／TPBL職籃提供）

海神大危機！單場命中率29.3%吞4連敗　隊長余純安：球隊紀律不佳

猛！升級版雲豹開季狂飆3連勝登龍頭　南霸天海神苦吞4連敗

慘！綠衫軍遭狂電27分　杜蘭特轟26分、火箭單場19顆三分球奪勝

被開季5連敗的溜馬奪首勝　柯瑞轟24分無用勇士仍吞敗

字母哥與衛少差點爆衝突　國王驚險戰勝公鹿

特攻「特級玩家GAME START」主題周　進場有機會拿PS5

大烏龍！紀錄台沒發現張宗憲早該驅逐出場　多打了4分鐘還拿3分

林俊吉扮第4節先生飆分　夢想家本季終於贏球也是簡浩執教首勝

半獸人首秀12分12籃板作收　獵鷹主帥坦言仍在適應中

快訊／NBA「半獸人」台籃首秀破功！　領航猿宰獵鷹笑擁2連勝

快訊／山本由伸神後援！史密斯超前轟　道奇世界大賽二連霸

山本由伸獲選世界大賽MVP！　松井秀喜後日本第2人

大谷、朗希狂灑香檳慶祝MVP山本由伸畫面曝　教練亂入日語引爆笑

山本由伸神救援！史密斯揭秘話：投1局就贏　狂讚他投3局不可思議

山本由伸連兩戰登板奪勝！世界大賽3勝感性發聲：回到小時候

挨轟不甘心！大谷翔平盛讚山本由伸：他是世界第一的投手！

﻿

1快訊／道奇世界大賽二連霸

2山本由伸獲選世界大賽MVP出爐！

3大谷、朗希狂灑香檳慶祝MVP山本由伸

4山本由伸神救援！史密斯:不可思議

5山本由伸感性發聲：回到小時候

1內馬致勝拋投　特攻開季5戰奪4勝

2海神4連敗　余純安：球隊紀律不佳

3牧野幸輝談球隊封王後布局

4林泓育喊話球迷：你們是有的！

5林立談FA「有資格是好事」

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

【閃開撞到不負責】萬聖節遇「兩津勘吉」結伴皮卡丘

粿粿認跟王子「有逾矩行為」 向范姜彥豐道歉：讓你受傷害

【自帶斑馬線XD】萬聖節扮人形紅綠燈太狂！這造型走到哪都合法通行
