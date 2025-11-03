木蘭女子足球聯賽　高雄Attackers FC主場逆轉擊退女武神

▲高雄Attackers FC主場再下一城 4比2擊退女武神延續主場不敗氣勢。（圖／高雄Attackers FC提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025年木蘭女子足球聯賽如火如荼進行，高雄Attackers FC，11月1日於楠梓文中足球場迎戰勁敵女武神，在超過兩百名球迷進場助威下，先鋒隊展現強大韌性，最終以4：2逆轉取勝，持續維持主場不敗紀錄。

高雄先鋒主場對戰女武神，比賽開賽僅兩分鐘，女武神後場長傳造成混亂，高雄Attackers FC守門員出擊失誤，女武神背號10號高馨抓住機會，推射空門先馳得點。不過Attackers馬上還以顏色，第12分鐘，背號17號上辻佑実獲得角球機會，角球開到後點，由背號11號若林美里高高躍起頭槌破門，迅速追平比數。

第37分鐘，Attackers再度利用角球製造威脅，雖然第一點未能搶到，但球落在若林美里腳下，冷靜射門再度建功，幫助球隊以2比1暫時領先。

比賽進入下半場，易邊再戰後，第61分鐘女武神展開前場壓迫，成功截斷Attackers後場傳導，背號16號曾雯婷遭斷球後，守門員出擊解圍不及回防，女武神10號高馨再度射門破網，雙方戰成2比2。

不過高雄Attackers FC隨即在第65分鐘重拾攻勢，背號3號塚本奈緒前場分邊，背號14號吳愷晴傳球給2號黃可欣，黃可欣門前掌握機會射門得手，再度超前比分。僅過四分鐘，第69分鐘，Attackers FC攻勢銳不可擋，背號17號上辻佑実後場斷球後長傳邊路給吳愷晴，反應迅速傳中到門前，由背號10 Daiana 搶點補射破門，擴大領先至4比2。最終高雄先鋒守住勝果，以4比2擊退女武神。

延續本季主場不敗的強勢表現，高雄Attackers FC總教練JOSE在賽後表示，「球隊在落後後能快速調整節奏、重整防線，展現出很好的抗壓性。今天幾次定位球和邊路進攻執行得很成功，這是我們平時訓練的成果。接下來會繼續強化防守細節，爭取在主場保持全勝。」

▲高雄Attackers FC最終以4比2擊退女武神，其中若林美里(右二)梅開二度。（圖／高雄Attackers FC提供）