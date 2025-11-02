運動雲

「半瘦人」阿提諾轟20分17籃板　領航猿東超力克馬尼拉電氣

▲領航猿盧峻翔、阿提諾。（圖／領航猿提供）

▲領航猿阿提諾攻守俱佳表現，幫助球隊在東超小組賽拿下2連勝。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

隸屬PLG職籃的桃園璞園領航猿，2日晚間在主場桃園巨蛋進行EASL東超賽事，迎戰菲律賓PBA職籃勁旅馬尼拉電氣，最終在「半瘦人」阿提諾貢獻20分、17籃板，伯朗18分、8籃板、2阻攻，一哥盧峻翔14分、5籃板、3助攻、2抄截攜手出擊下，領航猿最終82比72贏球，收下東超2連勝。

領航猿日前在本季東超開幕戰主場大勝日本B.League琉球黃金國王，今日則持續在主場迎戰馬尼拉電氣，先前一度傳出馬尼拉電氣將由「約旦Kobe」霍里斯-傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）搭配菲國男籃歸化砍將布朗李（Justin Brownlee）出擊，不過此戰布朗李並未隨隊來台出賽。

開賽領航猿就靠著禁區門神阿提諾包辦11分，首節打完就建立21比16的領先優勢。第2節領航猿持續擴大領先，反觀馬尼拉電氣主帥卻因為對於吹判尺度不滿，用髒話辱罵裁判遭到奪權出場，也讓領航猿半場打完手握43比30領先。

下半場開打後，領航猿一度將領先擴大來到20分之多，阿提諾搭配布朗加上一哥盧峻翔的3巨頭出擊，最終順利以10分之差贏球，收下東超小組賽2連勝。

此戰領航猿以阿提諾貢獻20分、17籃板、3助攻、3抄截、1阻攻表現最佳，高砲塔伯朗18分、8籃板、2阻攻，至於本土一哥盧峻翔則有14分、5籃板、3助攻、2抄截。

10分落敗的馬尼拉電氣方面，「約旦Kobe」霍里斯-傑佛森出賽高達39分8秒，但全場手感欠佳，合計25投僅6中，拿下22分、10籃板、4助攻、3抄截、3阻攻。

▲領航猿盧峻翔、阿提諾。（圖／領航猿提供）

▲領航猿盧峻翔此戰也有穩定數據表現。（圖／領航猿提供）

