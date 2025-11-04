運動雲

為南台灣運動產業注入新動能　中信金融學院女籃獲運動品牌贊助

▲為南台灣運動產業注入新動能，中信金融學院女籃獲運動品牌贊助。（圖／中信金融學院提供）

▲為南台灣運動產業注入新動能，中信金融學院女籃獲運動品牌贊助。（圖／中信金融學院提供）

記者杜奕君／綜合報導

為深化產官學研合作、推動教育公平與運動產業發展，中信金融管理學院舉辦「企業運動扎根暨共建區域照護及產業創生合作聯署活動」，邀集教育、產業及醫療界代表共同簽署合作意向，攜手打造「科技 × 照護 × 職涯」多元生態鏈。透過串聯資源，期望為南台灣運動教育及產業注入新活力，落實「助弱扶優、共享資源、職涯接軌、地方共榮」的核心理念。

這次合作陣容包括台南市立安南醫院、O2BODY健康再造基地、SMASH肌力體能訓練團隊，建立運動防護體系；禔姆股份有限公司／安南國民運動中心、HOUR GOLF高爾夫球運動科技企業、籃網球協會／台南籃網球協會（籌備處），建構運動職涯聚落；長佑健康醫療體系及Triple Q拾顏式企業共同推展運動保健產業；最後由運動彩券發展協會與國立暨南國際大學附屬高級中學協同推廣運動營隊及體育活動，並透過運動品牌JOMA推廣校園運動文化，打造完整的產學鏈結網絡。

▲為南台灣運動產業注入新動能，中信金融學院女籃獲運動品牌贊助。（圖／中信金融學院提供）

西班牙運動品牌JOMA台灣代理商台福運動有限公司負責人吳坪璋透露，「今夏開始與中金院合作，藉由贊助運動裝備，支持校園運動發展。JOMA此次贊助中金院女子籃球隊全套球衣與裝備，助力球隊在112學年度大專運動聯賽封后，113學年晉級公開一級，114學年度則在UBA全國賽持續爭取佳績。」

女籃總教練何正峰表示，「企業支持不僅是物質上的幫助，更是對運動與教育價值的肯定，期許球員畢業後無論選擇職業或其他方向，都能以團隊精神回饋社會。吳坪璋也強調，期望藉此合作讓學生回饋使用經驗，幫助企業優化產品設計，促進產業與基層運動發展。」

中金院教務長蔡惟鈞指出，「學院設立運動產業管理學系，目標在培養兼具專業實務與國際視野的人才，並強調學生以「學生」身份為本，尊重個人專長與興趣，協助他們在學術及競技領域發揮潛能。學院除了專業課程，也結合財金、科技金融、法律、外語等跨域資源，協助學生與產業實務接軌，落實「教育 × 運動 × 就業」的培育目標。」

▲為南台灣運動產業注入新動能，中信金融學院女籃獲運動品牌贊助。（圖／中信金融學院提供）

【信義豪宅雙屍案新進展】9億CEO大量購毒！清秀女藥頭落網

﻿

